Liroy-Marzec: Ego gubi Kukiza. Paweł otacza się ludźmi z wyrokami

Piotr Liroy-Marzec stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” , że „jego wyborcom należą się przeprosiny, za to, że przez wiele miesięcy utrzymywał, że w partii nie było żadnych konfliktów” .– Ten konflikt był, trwał wiele miesięcy, ale nie dotyczył bezpośrednio mnie, tylko moich współpracowników. Zabrakło kontaktu i rozmowy z Pawłem – przyznał.

W opinii Liroya-Marca „Paweł Kukiz wspierał PO, grał dla nich koncerty w kampaniach i idąc tym tokiem rozumowania sam powinien się usunąć z Kukiz'15” . W ten sposób poseł odpowiedział na zarzuty dotyczące jego rzekomych kontaktów z osobami ze środowiska PO i PiS, które miały swój udział w reprywatyzacji. – Ego gubi Kukiza. To Paweł otacza się ludźmi z wyrokami, nie ja – ocenił parlamentarzysta. Polityk dodał, że „ma nadzieję, iż posłowie Kukiz'15 się ockną, przestaną opluwać ludzi i łamać swoich i skupią się na pracy dla Polaków” . – Dzisiaj Kukiz'15 jest ucieleśnieniem partiokracji – ocenił były członek tego klubu poselskiego.

Zapytany o ocenę działań PiS, Liroy-Marzec odparł, że „dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość to PiSZPR budujący nową PRL” . – Centralizacja wszelkich urzędów i centralne sterowanie Polską to powrót do systemu słusznie minionego. Tylko obywateli szkoda – wyjaśnił poseł. Według parlamentarzysty „Jarosław Kaczyński powinien oprzeć się na ekspertach i przestać pastwić nad opozycją, bo przegra sromotnie” . – PiS musi współpracować z opozycją, bo Polacy widzą tę pogardę. Polityka to też wyciągnięcie pomocnej ręki. PiS wyjmuje muchę z oka Polski kijem bejsbolowym – stwierdził.