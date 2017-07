Ponad połowa Polaków dobrze ocenia pracę rządu Beaty Szydło

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej 51 proc. respondentów dobrze ocenia działa rządu. Wynik taki stanowi spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badania oraz zrównanie z wynikiem badania z maja. W styczniu pozytywnie działania Rady Ministrów kierowanej przez Beatą Szydło pozytywnie oceniało 50 proc. badanych, w lutym 49 proc. badanych, w marcu 46 proc., a w kwietniu 48 proc.

Równocześnie w lipcowej fali badania wzrósł do 37 proc. odsetek osób niezadowolonych z działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Miesiąc wcześniej było to 33 proc. Nie jest to jednak najgorszy wynik w tym roku, bowiem w marcu i kwietniu wynosił on 41 proc. W styczniu – 39 proc., w lutym 37 proc., a w maju 38 proc.

Równocześnie najnowsze wyniki zadowolenia z działań rządu powołanego 16 listopada 2015 roku są jednymi z najwyższych od początku urzędowania. Rada Ministrów kierowana przez Beatę Szydło jest pierwszym samodzielnym większościowym rządem wyłonionym w drodze demokratycznych wyborów po II wojnie światowej.

Najnowsze badanie zrealizowano w dniach 29 czerwca – 6 lipca bieżącego roku.