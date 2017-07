Rzecznik SN: Nie liczę na masowe protesty. Większość społeczeństwa wydaje się obojętna

Rzecznik SN przyznał, że prezes Małgorzata Gersdorf „powinna wykorzystać wszystkie możliwości i wszystkie środki, żeby przynajmniej przestrzegać przed tym, co niesie za sobą ta ustawa i także dotrzeć do prezydenta” . Sędzia Michał Laskowski odniósł się do słów prezes SN, która mówiła o możliwości spotkania z prezydentem. – To, czy do tego spotkania dojdzie, pewnie zależy od pana prezydenta. Myślę, że powinno dojść. Jeśli I prezes Sądu Najwyższego prosi prezydenta o spotkanie, to wydawałoby się, że naturalnym jest doprowadzenie do tego spotkania – tłumaczył. Sędzia Michał Laskowski powiedział na antenie TVN 24, że „obserwując dotychczasowe działania prezydenta i sekwencje zdarzeń dotyczących władzy sądowniczej, szeroko rozumianej, czyli Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa, a teraz Sądu Najwyższego, trudno liczyć na działanie głowy państwa” .

Według sędziego „konstytucja nie zakłada takiej dominacji przedstawiciela władzy wykonawczej nad sądownictwem, jaka wynika teraz z tych kolejnych ustaw” . – Obywatel powinien mieć wiarę, zaufanie, że jego sprawę rozpozna niezawisły sędzia. Natomiast boję się, że po tych rozwiązaniach takiej wiary nie będzie i że poziom zaufania do sądów, który i tak spada na skutek różnych przyczyn, także akcji propagandowej konsekwentnej, jeszcze spadnie – podkreślił.