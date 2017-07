Komu ufają Polacy? Na czele prezydent, słaby wynik Kaczyńskiego

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że wzrosło zaufanie do przywódców Zjednoczonej Prawicy. Wyraźnie spadło za to zaufanie do liderów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

Największym zaufaniem cieszy się prezydent Andrzej Duda (60 proc.). Na drugim miejscu znalazła się premier Beata Szydło (55 proc.), a na trzecim lider Kukiz'15 Paweł Kukiz (51 proc.). Politykiem, którego Polacy traktują najbardziej nieufnie pozostaje Antoni Macierewicz (54 proc.). Na drugim miejscu w tej niechlubnej statystyce znaleźli się prezes PiS Jarosław Kaczyński (44 proc.) Pozycję niżej uplasował się lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (42 proc.). Pytanie brzmiało: „Ludzie aktywni publicznie - swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą - budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzie w Panu(i) głęboką nieufność, 0 - że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć”.