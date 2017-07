Kuchciński ogranicza wstęp na najbliższe posiedzenie Sejmu. Wydał zarządzenie

„Zawiesza się do dnia 21 lipca 2017r. do godziny 24:00 prawo wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu osobom, którym wstęp i wjazd przysługuje na podstawie jednorazowych kart wstępu i list imiennych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 i 9 zarządzenia nr 1 marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu” - napisał w zarządzeniu marszałek Sejmu.

Sprawę skomentowała już posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. „Marszałek Kuchciński w nadzwyczajnym trybie ograniczanie wstęp do Sejmu! #ZamachLipcowy” – napisała na Twitterze. Sprawę skomentował też Bartosz Arłukowicz.

Będzie kolejny protest w Sejmie?

Posłowie Platformy Obywatelskiej otrzymali dziś SMS, w którym proszeni są o stuprocentową frekwencję podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu. Jak informuje portal onet.pl, lider PO Grzegorz Schetyna, nie wyklucza kolejnej blokady Sali Plenarnej Sejmu. Ponadto pełna mobilizacja ma też obowiązywać w Nowoczesnej.

– W poniedziałek w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne. Zaprosimy autorytety prawnicze, byłych sędziów SN i TK, żeby oni pokazali obywatelom, jakie zagrożenie dla Polaków wynikają z tej ustawy. Dzień później będziemy konsultować z innymi klubami wspólne zaangażowanie w blokowanie procesu legislacyjnego. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za zablokowanie tego złego prawa. Nie możemy dopuścić do tego, co chce zrobić PiS – wyjaśnił przewodniczący PO podczas breifingu w Sejmie.

Schetyna dodał, że „być może będzie taki czas, że będziemy mówić o parlamentarnym nieposłuszeństwie”. – Tylko w sposób spektakularny, tylko pokazując emocje możemy zablokować to złe prawo. Nie zostawimy Polaków sam na sam z sędziami z politycznego nadania, nie po to przez lata pokolenia biły się o wolność – zapowiedział.

Projekt ustawy

W ten sam dzień, gdy Sejm zdecydował o wygaszeniu mandatów członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz poszerzył uprawnienia resortu sprawiedliwości w sprawowaniu kontroli nad sądami powszechnymi, pojawił się kolejny projekt. Tym razem chodzi o zmianę składu Sądu Najwyższego. Liczący wraz z uzasadnieniem 139 stron projekt zakłada przede wszystkim wygaszenie trwających kadencji sędziów Sądu Najwyższego i automatyczne przeniesienie ich w stan spoczynku z zastrzeżeniem, że minister sprawiedliwości będzie mógł wskazać nazwiska osób, których ruch ten nie obejmie.Co więcej, w myśl projektowanych przepisów to minister sprawiedliwości, a nie sędziowie, będzie tworzyć regulamin funkcjonowania Sądu Najwyższego.