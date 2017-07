Opozycja przegrała także w Senacie. Wniosek PO ws. cofnięcia ustawy o KRS odrzucony

Głosami 52 do 24 senatorowie odrzucili zgłoszony przez Bogdana Klicha wniosek Platformy Obywatelskiej o odroczenie obrad i cofnięcie do komisji nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów. Ostatecznie senatorowie nie zaproponowali żadnych poprawek do obu ustaw, a błyskawiczna ścieżka legislacyjna w sprawie reformy sądownictwa jest kontynuowana. Między innymi to właśnie o ten pośpiech członkowie Platformy pytali kolegów z PiS.

Argumenty Prawa i Sprawiedliwości opierały się na twierdzeniach o niekonstytucyjności KRS. Rządzący przez półtora roku PiS nie zgłaszał wcześniej podobnych zarzutów pod adresem tego organu. – Na tę ustawę oczekują Polacy, oczekuje Polska. Trwa kadencja KRS, wydaje ona stosowne uchwały w składzie członków wybranych na indywidualne, niekonstytucyjne kadencje. W związku z tym jest potrzeba pilnego przerwania niekonstytucyjności ustawy o KRS – podkreślał senator Rafał Ambrozik z PiS. Wtórował mu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który mówił o niezgodności z konstytucją obecnego modelu KRS.