Alarm bombowy na stacji PKP w Sopocie. Ewakuowano pasażerów

Podróżujących poinformowano przez głośniki, że ruch wstrzymany zostaje w związku z „zagrożeniem bezpieczeństwa pasażerów”. Dworzec został ewakuowany. „Z powodu podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego w pociągu na torach PLK Całkowite wstrzymanie ruchu poc. SKM na odcinku Gdańsk Oliwa-Sopot- Gdynia Orłowo oraz Gdynia Orłowo -Sopot-Gdańsk Oliwa” – podaje na swojej stronie SKM.

Przewoźnik poinformował ponadto, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, w związku z czym na odcinku Gdańsk Oliwa-Sopot Kamienny bilety SKM będą honorowane w komunikacji miejskiej ZTM.

Około godziny 21, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Sopocie sierżant sztab. Karina Kamińska poinformowała, że pociąg został dokładnie sprawdzony i nie znaleziono nic podejrzanego. – W jednym z wagonów jeden z pasażerów pozostawił pakunek - wygląda na to, jakby ktoś go zapomniał zabrać. Pociąg przeszuka jeszcze na koniec policjant z wydziału antyterrorystycznego za pomocą urządzeń technicznych. Jeśli będziemy mieć pewność, że nic już nie zagraża ludziom, to ruch pociągów zostanie wznowiony – podkreśliła.