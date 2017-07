Krasnystaw. Potrójne morderstwo i dwóch zatrzymanych. To synowie ofiar

W czwartek po południu dyżurny lokalnej policji został powiadomiony przez zaniepokojoną mieszkankę Krasnegostawu o tym, że od pewnego czasu nie ma kontaktu ze swoimi rodzicami. Z jej relacji wynikało, że mieszkają oni w jednym z domów w gminie Gorzków. Dyżurny wysłał pod wskazany adres policjantów. Funkcjonariusze w na miejscu znaleźli zwłoki trzech osób: małżeństwa w wieku 54 i 57 lat oraz ich 84-letniego krewnego, który z nimi zamieszkiwał. Ofiary miału umrzeć od ciosów obuchem siekiery. Ciała leżały ułożone na podłodze w kuchni, przysypane wapnem i przykryte styropianem.

Na miejscu tej makabrycznej zbrodni od wczoraj pracują pod nadzorem prokuratorów policjanci, biegli z zakresu medycyny sądowej, technicy kryminalistyki. Śledczy zabezpieczają ślady. Także w czwartek do tej sprawy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 30 lat, którzy ich zdaniem mogli mieć związek z opisywaną zbrodnią. Jak dowiedział się „Dziennik Wschodni”, do policyjnego aresztu trafiło dwóch synów małżeństwa C. w wieku 28 i 30 lat. Jeden z nich odbywał już karę więzienia za znęcanie się nad rodziną.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.