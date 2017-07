Protest przed Pałacem Prezydenckim. „Chcemy weta! Nie oddamy wolnych wyborów”

Demonstracja rozpoczęła się około godziny 15:00. Jedno z przewodnich haseł zgromadzenia brzmi „Nie oddamy wolnych wyborów”. Partia Razem na Facebooku przypomina również, że w niedzielę o godz. 15:00 odbędzie się kolejna demonstracja pod, tym razem przed Sejmem, pod hasłem „to nie koniec! Powstrzymajmy Zamach Stanu”.

Jeden z liderów Partii Razem Adrian Zandberg, na Twitterze zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o weto ws. ustaw dotyczących reformy sądownictwa. „To, co proponuje Ziobro, to nie - potrzebna - naprawa sądownictwa. To atak na gwarancje uczciwych wyborów” – napisał Zandberg.

W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia ze zgromadzenia przed Pałacem Prezydenckim.

Reformy, które wywołały burzę

W nocy z piątku na sobotę Senat przyjął nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Oba projekty przeszły przez wyższą izbę parlamentu bez poprawek.

Przypomnijmy, że tego samego dnia, gdy Sejm zdecydował o wygaszeniu mandatów członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz poszerzył uprawnienia resortu sprawiedliwości w sprawowaniu kontroli nad sądami powszechnymi, pojawił się kolejny projekt. Tym razem chodzi o zmianę składu Sądu Najwyższego. Liczący wraz z uzasadnieniem 139 stron projekt zakłada przede wszystkim wygaszenie trwających kadencji sędziów Sądu Najwyższego i automatyczne przeniesienie ich w stan spoczynku z zastrzeżeniem, że minister sprawiedliwości będzie mógł wskazać nazwiska osób, których ruch ten nie obejmie. Co więcej, w myśl projektowanych przepisów to minister sprawiedliwości, a nie sędziowie, będzie tworzyć regulamin funkcjonowania Sądu Najwyższego.