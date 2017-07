Maciej Stuhr namawia do protestowania. „Niech władza usłyszy głos tych, którzy nie godzą się na zamach stanu”

„Władza myśli, że może robić co chce. Niech usłyszy głos tych, którzy nie godzą się na zamach stanu. Do zobaczenia jutro pod Sejmem o 15:00! NIE WOLNO NAM MILCZEĆ!” – napisał Maciej Stuhr na swoim profilu na Facebooku.

Manifestację przed Sejmem zaplanowano na godzinę 15:00. Na stronie Komitetu Obrony Demokracji szczegółowo opisano, czego będzie dotyczył protest. „Zdemolowano Krajową Radę Sądownictwa. Nowa ustawa w praktyce likwiduje niezależność sądów, a tym samym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy” – podkreślono.

Protestowano już w sobotę

Pierwszy protest przeciwko reformom sądownictwa odbył się w sobotę po południu. Przed Pałacem Prezydenckim manifestację zorganizowała Partia Razem. Jedno z przewodnich haseł zgromadzenia brzmiało „Nie oddamy wolnych wyborów”. Partia Razem na Facebooku przypomina również, że w niedzielę o godz. 15:00 odbędzie się kolejna demonstracja pod, tym razem przed Sejmem, pod hasłem „to nie koniec! Powstrzymajmy Zamach Stanu”.

Jeden z liderów Partii Razem Adrian Zandberg, na Twitterze zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o weto ws. ustaw dotyczących reformy sądownictwa. „To, co proponuje Ziobro, to nie - potrzebna - naprawa sądownictwa. To atak na gwarancje uczciwych wyborów” – napisał Zandberg.