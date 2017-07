To będzie dzień protestów opozycji. „Jesteśmy świadkami zamachu stanu”

„Partia PiS w sposób ordynarny i już zupełnie jawnie zdecydowała się przeprowadzić ustrojowy zamach stanu. Zdemolowano Krajową Radę Sądownictwa. Nowa ustawa w praktyce likwiduje niezależność sądów, a tym samym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy” – czytamy na stronie Komitetu Obrony Demokracji.„Nie mamy wątpliwości. Jesteśmy świadkami zamachu stanu. W trosce o Polskę, przyszłość naszą i naszych dzieci, nie możemy na to pozwolić” – dodano.

Do udziału w manifestacji zachęca również Platforma Obywatelska. O 15.00 w niedzielę widzimy się przed Sejmem. (…) Razem obrońmy demokrację – napisał na Twitterze Grzegorz Schetyna.





Bartosz Arłukowicz z PO stwierdził, że jest to „kluczowy moment”. „No to ruszam. Do Warszawy. Widzimy się przy Sejmie” – oznajmił na Twitterze.





Nowoczesna na Facebooku opublikowała „terminarz” na najbliższe dni. Partia Ryszarda Petru przypomina, że w niedzielę, oprócz demonstracji przed Sejmem odbędzie się manifestacja przed Sądem Najwyższym. To zgromadzenie zaplanowano na godz. 21:00.