Frasyniuk krytykuje opozycję i zdradza, komu pomaga. „I jest sukces”

Były opozycjonista, czynnie zaangażowany w ostatnie protesty przeciwko reformie sądownictwa i władzy PiS, komentował planowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jego zdaniem „w reformach nie ma nich, co by przyspieszyło pracę sądów”. – Tu chodzi o wymianę ludzie kompetentnych, niezależnych na tych, których w PRL nazywaliśmy biernymi, miernymi, ale wiernymi – stwierdził.

Władysław Frasyniuk w krytycznych słowach odniósł się do poczynań opozycji. Jak stwierdził, są to ludzie, którzy „zbyt łatwo przegrywają to wszystko, co nazywamy państwem prawa”. – Nie widzę determinacji, nie widzę oporu – stwierdził. Jak dodał, opozycja jego zdaniem obecnie „zdaje ostatni egzamin, egzamin poprawkowy”. – I jeśli nie wstrzyma tej dewastacji państwa prawa, to będzie za nią współodpowiedzialna. I będzie w pewnym stopniu współuczestnikiem tego przestępstwa – mówił.