Kurski ostro zareagował na wulgarnego tweeta o Gronkiewicz- Waltz. Pracownik TVP zwolniony

Grzegorz Furgo, który do Sejmu dostał się z list Nowoczesnej, a obecnie reprezentuje Platformę Obywatelską, zwrócił się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z interpelacją w sprawie incydentów, do których jego zdaniem dochodziło w programach TVP. "Telewizja Polska, pod prezesurą Jacka Kurskiego nieustannie dostarcza nam tematów potwierdzających jak zły był to wybór" – stwierdził. Jako przykład przytoczył sprawę wulgarnego tweeta o Hannie Gronkiewicz-Waltz, który pojawił się w maju w programie „Woronicza 17”.

„HGW dochodziła? Chyba na swojej działce ze swoim mężem" – tweet o takiej treści wyświetlono podczas dyskusji między politykami. Konwencja programu zakłada, że w trakcie rozmowy z gośćmi, reprezentującymi ugrupowania sejmowe, wyświetlane są także pojawiające się na żywo komentarze widzów pochodzące z Twittera, opatrzone hasztagiem #Woronicza17.

„Bardzo trudno uwierzyć w błąd moderatora, wykorzystywanie kanału komunikacji tweetowej weszło w krew pracownikom TVP zacierając różnicę pomiędzy tym co prywatne a publiczne. A jeżeli był to błąd moderatora, to TVP po raz kolejny potwierdza wyraźny spadek profesjonalizmu również w sferze obsługi swoich programów, w sferze merytorycznej, technicznej i dziennikarskiej” – pisał w interpelacji Grzegorz Furgo.