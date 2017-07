Gowin unikał tematu Sądu Najwyższego. „Zajmowałem się wnukiem”

RMF MF przywołuje spotkanie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina z dziennikarzami w związku z podpisaniem rozporządzenia o konsolidacji dwóch uczelni. W związku z tym odpowiadał też na pytania, jednak zastrzegł, że w poniedziałek zajmuje się tylko „tematami akademickimi”. Jak opisuje rozgłośnia, cytując spostrzeżenia swojego dziennikarza Tomasza Skorego, wicepremier był „zaskakująco niezorientowany” w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Gowin całkowicie szczerze przyznał, że jest świeżo po urlopie i zapewnił, że gdy zapozna się z tym projektem, będzie do dyspozycji dziennikarzy w kwestii Sądu Najwyższego. Minister nie chciał też komentować sprawy demonstracji przeciwko proponowanym zmianom w funkcjonowaniu i strukturze SN. – Do wczoraj zajmowałem się ręką w gipsie mojego wnuka, ale jak rozpoznam sytuację, tak jak powiedziałem – będę do pana dyspozycji – zapewnił dziennikarza RMF FM Gowin.

Komentarz ze strony obecnego ministra nauki i wicepremiera jest w sprawie SN o tyle istotny, że Gowin w przeszłości, będąc politykiem Platformy Obywatelskiej, pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w latach 2011-2013.