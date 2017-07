PSL zbiera podpisy pod apelem do prezydenta

W sobotę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował także do liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych o zbieranie podpisów pod apelem. W piśmie do szefów partii zarówno parlamentarnych jak i działających poza parlamentem, a także do szefów związków zawodowych i organizacji pracodawców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wydarzenia ostatnich dni jednoznacznie dowodzą, że partia rządząca dąży do podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości.

– Już tylko veto Prezydenta RP może uniemożliwić plan upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości w naszej Ojczyźnie. W związku z tym proszę o włączenie się w akcję zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta o zawetowanie przyjętych lub przygotowywanych przez Parlament ustaw demolujących system prawny w Polsce. Wyłącznie silna presja polskiego społeczeństwa może wyznaczyć obecnej władzy granicę, których przekraczać jej nie wolno – zaapelował Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL podkreślił dziś także, że politycy stronnictwa będą uczestniczyć w spotkaniach z innymi ugrupowaniami politycznymi, które wspólnie chcą szukać pomysłów jak przeciwstawić się realizowanemu przez PiS niszczeniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.