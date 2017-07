Kopacz: Dzisiaj potrzeba nam wsparcia, dobrego słowa i wiary

Ewa Kopacz zaznaczyła, że „wszyscy, którzy widzą, co wyczynia PiS po tych blisko dwóch latach, powinni trzymać kciuki za tych, którzy są w opozycji” . – Dzisiaj nam potrzeba wsparcia tych ludzi na ulicach, dobrego słowa, wiary w to, że nam się może udać, a nie wiecznego młotkowania: "bo ta opozycja jest kiepska" – dodała.

Zaznaczyła ponadto, że nie są w tym momencie ważne personalia i kwestia tego, kto powinien być liderem opozycji. Tłumaczyła, że najważniejsze jest to, aby „być konsekwentnym w tym, co się zadeklarowało” . – Żeby umieć każdego dnia usiąść we wspólnym klubie i rozmawiać o tym, co mamy robić następnego dnia, jaki techniki mamy przyjąć, żeby zablokować prace nad tą wyjątkowo szkodliwą ustawą o Sądzie Najwyższym – dodała.

– Tylko ta jedna opozycja i taka, która nie ściga się dzisiaj na stanowiska premierowskie, ale mówi jednym głosem, by odsunąć PiS od władzy, ma szansę wygrać w następnych wyborach – uważa była premier.

Kopacz odniosła się także do wycofania się dziś PiS z projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

– Pan prezes, który ponoć nie jest osobą najważniejszą w PiS, nie stanowi ani tego, kto jest w rządzie, ani ponoć czym się rząd zajmuje, mówi o samodzielności premiera i prezydenta, na Nowogrodzkiej decyduje nad czym będzie pracował Sejm, którą ustawę będziemy procedować, której nie. Dobrze, że poszli po rozum do głowy, ale zrobili to wtedy, kiedy ludzie powiedzieli "nie" dla tego projektu – stwierdziła.