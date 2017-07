Nie wie kim jest, biegle mówi po polsku. Odnaleziono krewnych Polaka ze szpitala w Londynie

Mieszkanka Wieliczki jest przekonana, że mężczyzna, którego krewnych starała się odnaleźć od 12 lipca policja, to jej syn 46-letni Paweł S., który od trzech lat pracował w Wielkiej Brytanii. Rodzina przez ten czas miała z nim kontakt. Miał się on urwać miesiąc temu, kiedy mężczyzna przestał odzywać się do rodziny.

– Policjanci pokazali zdjęcie zaginionego w Londynie mężczyzny 73-letniej mieszkance Wieliczki. Kobieta była w stu procentach pewna, że zaginiony mężczyzna to jej syn. Zawiadomiliśmy o tym Komendę Główną Policji i poleciliśmy kobiecie, aby w sprawie syna zwróciła się już bezpośrednio do Ambasady RP w Londynie – informuje mł. asp. Magdalena Chwastek z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Rodzina ma teraz polecieć do Londynu, aby spotkać się z mężczyzną. Policja nie ujawnia, w jakich okolicznościach Polak uległ wypadkowi i trafił do szpitala.