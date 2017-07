NA ŻYWO: Prezes KRS: Te projekty utrzymywane były w tajemnicy. To kuriozum. Europejscy sędziowie nie mogą uwierzyć

12:38







12:20







12:12



Prezydent Duda namawia do wymiany rzeczowych argumentów. A tak ne merytoryczne wystąpienie I Prezes Sądu Najwyższego reagowała posłanka PiS...

12:10



Minister z Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przekazał apel Andrzeja Dudy o merytoryczną rozmowę, a nie emocjonalną debatę.





12:05



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: W związku z tym, że nie mieliśmy możliwości sporządzenia tej opinii, chciałbym przedstawić projekt opinii tej ustawy.

12:02



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: W państwie prawa mamy pewne zasady. W tego rodzaju regulacjach powinno się zwracać szczególną uwagę na najdrobniejsze zapisy, są one niezwykle ważne. W ustawie o KRS mowa jest o tym, że KRS musi wydać opinię o każdym projekcie zmian dotyczących KRS. To przesunięcie terminu rozpatrywania projektu na dziś oznacza, ze KRS nie będzie miała takiego rozpatrzenia tej ustawy jak powinna. O samym projekcie dowiedzieliśmy się w piątek.



11:59



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: Chcecie poprawić sytuację obywateli. De facto ta ustawa ograniczy dostęp obywateli do SN. Dotąd mieli możliwość w miarę szybkiego dostępu do sądu. Te zmiany spowodują, że na pewno będzie się czekać o wiele dłużej.

11:57



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: Mówicie, że zapewnicie obywatelom większą bezstronność i równość. Mam wątpliwości, bo skoro wszystkich powołuje minister sprawiedliwości, to nie wiem, czy ci obywatele, którzy będą postawieni przed SN, gdy twórca SN będzie jednocześnie oskarżycielem, to czy będzie ta równość wobec prawa?



11:55



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: Większa niezależność sędziów? Trudno to uzasadnić w świetle proponowanych zmian. Do tej pory były to konkursy, były oceny wizytatorów, zgromadzeń sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa wskazywała panu prezydentowi kandydatów. Duża część tych sędziów została nominowana nawet przez obecnego prezydenta.

Obecnie ma to robić minister sprawiedliwości. Na jedno miejsce ma on zgłaszać jednego kandydata. Jeżeli to ma być demokratyzacja, to ja nie dostrzegam tego. Moim zdaniem to jest coś zupełnie odwrotnego.



11:53



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: Jak chcecie podnosić standardy, jeśli pozwalacie, żeby sędzią SN został prokurator po 10 latach pracy? Obecnie praktycznie wszyscy kandydaci wybierani są spośród prezesów Sądów Apelacyjnych po kilkudziesięciu latach pracy.



11:50



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: Jak ten projekt ma poprawić cokolwiek w sądownictwie? Zmniejszacie liczbę sędziów, nie wiecie co z już toczącymi się sprawami. Jak wy traktujecie obywateli?

11:45



Prezes KRS Dariusz Zawistowski: Ta ustawa jest w sposób oczywisty niezgodna z konstytucją. Konstytucja gwarantuje nieusuwalność sędziego. Nie można ustawą usunąć sędziego z urzędu. Konstytucja nie powierza ministrowi sprawiedliwości jakichkolwiek kompetencji odnośnie powierzania stanowisk sędziowskich. Tylko prezydent może to robić.



Dokonywanie zmian ustrojowych i to tak fundamentalnych, musiałoby opierać się o jakieś uzasadnienie. Tego tutaj nie ma.



Nie ma żadnego przepisu w tej ustawie, który jest w stanie poprawić postępowanie Sądu Najwyższego w kwestii orzekania. Proponowane przez projektodawcę przepisy nie zmieniają niczego i nie poprawią sposobu orzekania. Środowiska sędziowskie zgłaszały wiele takich postulatów, które mogłyby poprawić funkcjonowanie sądów, ale nikt nie chciał o tym rozmawiać.

Te projekty utrzymywane były w tajemnicy, co jest niespotykane, to kuriozum. Sędziowie europejscy nie chcą uwierzyć, że z sędziami na temat takich zmian nikt nie rozmawiał. Sędziowie polscy chcą zmian, ale nikt z nimi o nich nie rozmawiał.



11:44



Przemawia prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski.

11:40



I Prezes SN Małgorzata Gersdorf: Każdy czyta jak chce z państwa tę konstytucję. A jest tam napisane wprost - kadencja I Prezesa SN trwa 6 lat i nie można tego zmienić. Dlaczego zmieniacie konstytucję ustawami? Tego nie można robić, rujnujecie państwo ten doniosły dokument.

Ta ustawa może być zmieniona jak każda ustawa, ale musi być zmieniana w odpowiednim trybie, z ograniczeniami konstytucyjnymi. Nie może być obchodzona w pozakonstytucyjnym trybie.

11:38



I Prezes SN Małgorzata Gersdorf: To wszystko jest na wadliwych podstawach usadowione. Nie chcę przedłużać. Bardzo dużo inwektyw państwo w moim kierunku kierujecie, na pewno sobie na to nie zasłużyłam.



11:30



I Prezes SN Małgorzata Gersdorf: Dziękuję za możliwość wysłuchania przed parlamentem, ponieważ Sąd Najwyższy nie miał wcześniej możliwości zgłosić swoich uwag do ustawy. Zwracam się do państwa jako przedstawicieli Narodu. Zwracam się, by wskazać, że nie ma podstaw do likwidacji Sądy Najwyższego. Ta likwidacja następuje po bezprecedensowym ataku na wymiar sprawiedliwości przez ostatnie półtora roku.

Ostatnio pojawiły się ataki personalne na mnie. Muszę przekrzykiwać te śmiechy państwa. Zostałam powołana przez Lecha Kaczyńskiego, który bardzo dobrze mnie znał.

Założenia, które przyświecają tej ustawie, oparte są na insynuacjach. Naród ma minimalne zaufanie do parlamentu, w porównaniu do tego, jakie zaufanie ma do sędziów. Nie chciałabym, aby państwo znaleźli się pod takim pręgierzem opinii publicznej, jak w tej chwili sędziowie.

Zmiana jest w trybie projektu poselskiego. Jak słyszymy w mediach, przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości są doskonale zorientowani na czym te zmiany polegają. Zachodzi duże podejrzenie, że te zmiany są zmianami rządowymi. Jeżeli tak, to tryb procedowania powinien być absolutnie inny, nie taki pospieszny.

Zmiana prowadzi nie tylko do zmiany ustroju o Sądzie Najwyższym, ale to zmiany ustroju państwa. Możliwości takiej zmiany nie ma w konstytucji. Nie ma uzasadnienia w konstytucji, aby SN składał się z Izby Dyscyplinarnej, a dodatkowo z dwóch izb.

Moim zdaniem jest to początek zmiany sądownictwa, także powszechnego. Należy mniemać, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy projekt, w którym skargi kasacyjne będą przedstawiane sądom apelacyjnym. Powiedział tak wiceminister Łukasz Piebiak.

PiS mówi, że koniec z ręcznym sterowaniem. Dlaczego więc ręczne sterowanie wprowadzane jest w Sądzie Najwyższym?

Założenie, że SN jest opieszały. To nieprawda. Rozstrzygamy ponad 11 tys. spraw. Jesteśmy jednym z najszybszych sądów tej rangi w Europie.

11:23



Andrzej Matusiewicz zakończył swoje sprawozdanie. Głos zabierze I Prezes SN Małgorzata Gersdorf.



11:17



Portal 300Polityka podaje, iż tuż po zakończeniu I czytania ustawy o SN Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało przejść od razu do II czytania.Innymi słowy - ominięte zostaną prace w komisjach. Regulamin Sejmu pozwala na to w szczególnych przypadkach.



11:11



I Prezes Sądu Najwyższego wystąpi na specjalnej konferencji prasowej o godzinie 16:30. O godzinie 12:00 z kolei odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej.



11:05



Dzisiaj w Sejmie, jutro w Senacie? Marszałek Stanisław Karczewski miał uprzedzić senatorów o możliwym procedowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym.







11:03



Krajowa Rada Sądownictwa zapowiedziała zwołanie na godzinę 14:00 nadzwyczajnego posiedzenia. Ma ono związek z wydarzeniami w Sejmie.

11:00



Trwa przedstawianie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przez posła Andrzeja Matusiewicza.





10:55



Poseł Brejza poinformował o zamknięciu sali kolumnowej, w której w grudniu ubiegłego roku posłowie PiS przegłosowali zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

10:50



I Prezes SN Małgorzata Gersdorf jest już na sali sejmowej. Inni zaproszeni do Sejmu goście nadal nie zostali jednak wpuszczeni.

10:40



Od momentu ogłoszenia informacji o wprowadzeniu do porządku obrad I czytania ustawy o Sądzie Najwyższym, Obywatele RP rozpoczęli zwoływanie demonstrantów przed gmach Sejmu. „Liczmy na to, że posłowie i posłanki zrobią wszystko co w ich mocy, żeby nie doszło do wprowadzenia tej ustawy dzisiaj” – piszą na swoim koncie na Facebooku.

10:35



Przeciwko wprowadzeniu ustawy o Sądzie Najwyższym do porządku obrad wspólnie z posłami PO i Nowoczesnej zagłosowała grupa posłów Kukiz'15.



10:26



Lider Nowoczesnej chce wprowadzić na salę plenarną Sejmu I Prezes Sądu Najwyższego.





10:25







10:22



Na sejmowej galerii pojawiła się I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.



10:20



Andrzej Matusiewicz: Jako przedstawiciel wnioskodawców przedstawiam projekt ustawy o SN. Ta ustawa jest niezbędna, żeby przeprowadzić reformę ustrojową sądownictwa. Bez tej ustawy nie można przyjmować następnych ustaw. Przypomnę, że w ubiegłym roku przeprowadziliśmy dużą nowelizację postępowania karnego. Trzeba też przeprowadzić nowelizację przepisów postępowania cywilnego. Mówicie, że łamiemy konstytucję. Przeanalizowałem wasze ustawy w poprzednich dwóch kadencjach i do tej pory TK w poprzednim składzie wydał 36 wyroków stwierdzających niezgodność z konstytucją. To nie jest liczba zamknięta. W tym było 18 projektów rządowych, 11 poselskich, m.in. ustawę o sądach powszechnych, a dzisiaj podnosicie wielkie larum, że ustawa o SN jest ustawą poselską. Również 4 ustawy to były projekty senackie, dwa komisyjne i jeden prezydencki.Przejdę do przedstawienia założeń projektu. Państwo nie mają tutaj szans mnie obrazić. Nie będę replikował na państwa okrzyki.

W trakcie wystąpienia posła Matusiewicza posłowie opozycji masowo zgłaszają wnioski formalne. Obecni na sali krzyczeli „hańba” oraz „czy pan się słyszy?”.

10:12







10:10



Posłowie przegłosowali propozycję, by przedstawiciele klubów mieli pięciominutowe wystąpienia.

10:05



Za przejściem do porządku dziennego zagłosowało 234 posłów, przeciwko było 197, wstrzymało się 9. Sejm wniosek przyjął.

10:03



Katarzyna Lubnauer: To, że mordujecie demokracje, niszczycie system sądowniczy w Polsce, to przyjmujemy do wiadomości. Czemu robicie to w taki sposób? Specjalnie informujecie, że obrady mają być nad tym punktem o 14 w środę, dzisiaj rano tuz przed posiedzeniem zmieniacie godzinę. 49 waszych posłów wprowadziło kolejny projekt, który niszczy polski system sądowniczy.

10:02

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki: Składam wniosek o przejście do porządku dziennego.

10:00

Paweł Olszewski: Dzisiaj umiera demokracja.

Po słowach posła przedstawiciele opozycji wstali ze swoich miejsc.

09:58



Marszałek Kuchciński poddał pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu. 233 posłów było za, 203 przeciwnych, a 4 wstrzymało się. Tym samym wniosek o przerwę odrzucono.

09:56



Jerzy Meysztowicz: Myślicie, że lista hańby ograniczy się do nazwisk tych, którzy się podpisali pod tym projektem. Nie! Wszyscy będziecie na tej liście hańby, łącznie z prezesem Kaczyńskim, wicepremierem Gowinem.

09:53



Władysław Kosiniak-Kamysz: Wnoszę w imieniu klubu PSL o odroczenie debaty w punkcie dot. SN, do czasu, aż pan marszałek zaprzestanie stosowania przemocy politycznej na tej sali. To jest przemoc, która wynika ze strachu. Wprowadziliście straż Marszałkowską, bo się boicie nawet tych, których wybrał naród, swoich koleżanek i kolegów posłów. Boją się ci, którzy nie mają dobrego pomysłu na rządzenie. Nie będziemy bronić ani sędziów ani sądów, ale będziemy bronic Polaków przed upolitycznieniem sędziów oraz sądów. Sprawiedliwość jest uciekinierką z obozu zwycięzców.

09:52



Krzysztof Brejza: Ostatni raz w Sejmie o usuwaniu sędziów przez partię mówiono równo 70 lat temu, kiedy to posłowie PZPR usuwali sędziów sądów okręgowych. Dlaczego odgradzacie się żelaznym murem od obywateli? Z sądu chcecie czynić pralnię posłów PiS.

09:50



Robert Winnicki: Zgłaszam wniosek o przerwę. Jak obóz warowny wygląda Sejm. Ja rozumiem, że są względy bezpieczeństwa, ale na teren Sejmu nie mogą wejść stażyści, eksperci. Nie ma przesłanek, żeby nie wpuszczać tych, którzy są potrzebni na tym posiedzeniu Sejmu. Uprawiacie hazard polityczny państwem polskim.

09:45



Borys Budka: Wnoszę do przerwania posiedzenia Sejmu do czasu zaproszenia przez marszałka I prezes SN. Państwo traktujecie Sejm jak przybudówkę działań na Nowogrodzkiej. To jest polski Sejm, w którym obowiązuje regulamin. Państwo udajecie, że przeprowadzacie reformy. Wprowadzacie leninowską zasadę, że „kadry są najważniejsze”. Po to demolujecie SN, żebyście raz zdobytej władzy nie oddali. Wy nie macie z demokracją nic wspólnego.

09:36



Kamila Gasiuk-Pihowicz: Posłowie PiS, ja się chciałabym zwrócić do was. Możemy się spierać, ale każda kłótnia musi być na gruncie konstytucji. Ta ustawa uderzy nie tylko w posłów opozycji, tylko też w was, tych wszystkich, którzy staną na drodze Ziobry. Wszyscy będziecie siedzieć w więzieniach. To jest ten moment, w którym myśląc o przyszłości Polski, musicie powiedzieć: „Stop”. Zastanówcie się nad tym, co robicie Polsce. Ta ustawa to jest katastrofa.

09:35

Ryszard Terlecki: Zgłaszam wniosek przeciwny, o niewprowadzanie przerwy w ostatnim posiedzeniu sejm.

09:33

Ryszard Petru:Popieram wniosek PO o przerwę i oczekuje od pana marszałka realizacji tej prośby. Po drugie chciałbym spytać, co się stało w Sejmie, że jak pan wchodził to musiała tu stać straż marszałkowska. Czy pani premier znana jest ta ustawa o SN? Dlaczego boicie się sami ją zgłosić? Dlaczego boicie się konsultacji społecznych? Jak przełazi Jarosław Kaczyński, to może wejść, a stoi tu straż marszałkowska? Dlaczego go otaczacie barierą, jak chce ktoś do niego coś powiedzieć? Oprócz przerwy godzinnej, oczekiwałbym od pani premier ustosunkowania się do projektu ustawy? Dlaczego pani się ukrywa i dlaczego Kaczyński nie podpisał tej ustawy? Tchórz!.

09:30

Sławomir Neumann: Przed chwilą przegłosował pan wprowadzenie przed obrady ustawy o SN. Złamał pan regulamin, nie dopuścił pan wniosków formalnych. Jest mi wstyd za was, Polacy się będą wstydzić, jesteście tchórzami, boicie się zwykłej debaty. W związku ze zmianą porządku obrad proszę o godzinę przerwy na wniosek Platformy Obywatelskiej.

Marszałek Marek Kuchciński odpowiedział, że wszelkie propozycje są zgodne z regulaminem.

09:00