NA ŻYWO: Sejmowa debata nad ustawą o Sądzie Najwyższym

Przedstawiciele klubu Kukiz'15 poinformowali, że ich ugrupowanie nie będzie popierać projektu Prawa i Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. Politycy tego klubu krytykują przede wszystkim sposób procedowania tego projektu.







Ruszył blok pytań poselskich dotyczących projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska także poprosiła o godzinną przerwę w obradach, taki sam apel miała wicemarszałek Barbara Dolniak. Prowadzący obrady wicemarszałek Joachim Brudziński przypomniał posłom, że Sejm ma 5-godzinne opóźnienie i nie będzie rozpatrywał prośby o przerwę.

Na mównicy sejmowej pojawił się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który podkreślał, że odwołanie wszystkich sędziów SN, wskazanych przez ministra sprawiedliwości, nie jest dobrym rozwiązaniem. – Naszemu wymiarowi sprawiedliwości potrzebna jest zmiana, zgadzam się z tym, ale to musi być zmiana oparta na dialogu, zaufania wszystkich stron. Jednak ustawy tego typu nie uruchomią takiego procesu – powiedział.



Lider Nowoczesnej Ryszard Petru chciał godzinę przerwy w obradach, tego samego chciał poseł Meysztowicz. Pod głosowanie nie poddał tego wniosku wicemarszałek Sejmu.



Poseł Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej zaapelował, by w Sejmie pojawił się szef MSWiA Mariusz Błaszczak, w związku ze sporymi siłami policji, które zgromadziły się pod Sejmem. – Dlaczego Sejm obraduje pod pręgierzem policji? – powiedział.

Sławomir Nitras z PO poparł prośbę Mieszkowskiego, wskazując, że jest to presja wywierana na posłów. – Oprócz tego, gdy przemawiał poseł Kamiński, poseł Tarczyński krzyczał: „Zdrajco!”, „Zdrajco!”. O tym jest ta debata, czy po waszych zmianach, będzie można nas nazywać zdrajcami – mówił Nitras.

Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, skrytykował część propozycji zawartych w ustawie o SN, wskazując, że otworzą one w przyszłości drogę liberałom do tego, by modyfikować prawo.

Poseł niezrzeszony Janusz Sanocki krytykuje PiS za to, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym jest procedowany drogą poselską. Parlamentarzysta zapewnia, że popiera reformę, ale nie w tym kształcie. – Ta ustawa jest do wyrzucenia. Ta radosna twórczość, nie można procedować takich ustaw drogą poselską – mówił. Sanocki poprosił też o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o weto wobec trzech ustaw dotyczących sądownictwa.

W trakcie burzliwego wtorkowego posiedzenia Sejmu, podczas debaty o ustawie o Sądzie Najwyższym Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej ostro zareagował na działania prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego.

Po pośle Kamińskim na mównicy pojawił się poseł Ireneusz Zyska z koła Wolni i Solidarni. – Ta władza ma prawo do tego, by oceniając stan wymiaru sprawiedliwości, wprowadzać zmiany – mówił.

Michał Kamiński: Winston Churchill powiedział, że jak komunista otwiera paszczę, to jest jak krokodyl - nie wiadomo czy się uśmiecha, czy chce pożreć. Jakby spojrzał na was, to nie miałby wątpliwości. Wy chcecie ciągle więcej.

Bardzo często powołujecie się na suwerena. Wy się tego suwerena boicie. Tak obwarowanego Sejmu nie pamiętam. Boicie się suwerena i uważacie, że przed suwerenem obroni was policyjna pałka i policyjna tarcza. Nie obronią was. Suweren w końcu przemówi. Nawet jeśli teraz przegrywamy, to nie przegramy przy urnie wyborczej.

Czy ten Sejm ma mandat do zmiany ustroju RP? Odpowiadam - nie ma! Trzeba Polaków zapytać, czy chcą, żeby ten parlament trwał dalej? Stoi przed nami wybór: między ciemnym ludem, w który wy wierzycie, a wolnym narodem, w który my wierzymy.



Kiedy powstawał ten zły system, na który się dziś tak żalicie, to ja i Petru kończyliśmy liceum, a Kaczyński był ministrem. Do tych co ten ustrój tworzyli miejsce pretensje.



Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie chcemy bronić sędziów, ani sądów. Patologie są godne napiętnowania. Czarne owce zdarzają się wszędzie i nie można sądzić o nich całego stada. Nie bronimy jednak sądów i sędziów ale Polaków. Sądy są dla nich, a nie dla „partii panów”. W imieniu PSL składam wniosek o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Zmiany w polskim sądownictwie są potrzebne. Ale nie takie, jakie wprowadzacie. Ta ustawa nie jest dla Polaków, nie dla sprawiedliwości. Są dla bezpieczeństwa władzy autorytarnej. Czerpiecie z doświadczeń polski sanacyjnej, o tym mówił wnioskodawca w swoim wystąpieniu. Tylko w tamtych czasach dawano prezydentowi, a wy dzisiaj oddajecie ją ministrowi sprawiedliwości.

Padał tu przykład USA. Ale tam prezydent powołuje sędziów Sądu Najwyższego. Dlaczego tak upokarzacie prezydenta Dudę, okradacie go z kompetencji. Panie prezydencie, zwracam się do pana o zawetowanie tej ustawy. Wiem, że wielu jest rozczarowanych prezydentem. Ale tylko on może dzisiaj zatrzymać tę ustawę.

Kamila Gasiuk-Pihowicz: Nie chciałabym, aby jakiś polityk PiS miał władzę nad Sądem Najwyższym. Nie chciałabym, aby jakiś polityk Nowoczesnej miał władzę nad Sądem Najwyższym Nie chciałabym, aby jakikolwiek polityk miał władzę nad Sądem Najwyższym, bo to gwarancja nadużyć!

Macie pełnię władzy nad prokuraturą wojskową. I co się dzieje? Ściga ona dziennikarza Tomasza Piątka, a nie ściga polityków PiS, zamieszanych w kontakty z Kremlem, o których napisał. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się powstrzymać ustawę o aborcji, udało nam się powstrzymać ustawę o wcieleniu, tę ustawę też powstrzymamy razem, wspólnymi działaniami!

Borys Budka: Chcecie przejąć sądy, bo boicie się konsekwencji. Ktoś musi was bronić. Jak można oszukiwać Polaków, że będzie lepiej, jak zmniejszacie o połowę liczbę sędziów? Przez dwa lata nie przedstawiliście żadnej ustawy. Chcecie by Antoni Macierewicz mógł jeździć ze swoją świtą, taranując kolejne pojazdy. To jest wasza pseudo reforma.

Oszukujecie Polaków każdego dnia. Myślicie, że za 25 groszy zapomną o tym co robicie z SN, co robicie z Polską? Dla was autorytetem jest prokurator Stanu Wojennego i minister sprawiedliwości, który prowadzi osobistą wendettę.



Będziecie puszczać na paskach tej waszej pisowskiej telewizji kłamliwe hasła. Polacy nie dadzą się oszukać. Jedynym celem tej ustawy jest zastraszenie Polaków. Chcecie by was się bali.Prokuratora stanu wojennego wysyłacie w takiej sprawie? Wstyd!Wypychacie Polskę z Unii Europejskiej. Zabójcy polskiej demokracji!

Stanisław Piotrowicz: To wielki zaszczyt dla mnie, że znieważają mnie politycy, którzy dziś razem z byłymi komunistycznymi zbrodniarzami bronią sądów.

Na mównicę wyszedł poseł Stanisław Piotrowicz. Posłowie opozycji skandują „precz z komuną”.



Cezary Tomczyk: Przed Sejmem są armatki wodne, barierki oraz kilkuset policjantów. Niech marszałek wyjaśni z jakiego powodu pod Sejmem są tak ogromne siły policyjne, dlaczego na terenie Sejmu są setki policjantów? To wymaga wyjaśnienia, to nie jest normalna sytuacja.







Poseł PO Marcin Święcicki zgłosił wniosek formalny o przerwanie debaty do środy, aby posłowie mogli zapoznać się z uwagami dotyczącymi ustawy o Sądzie Najwyższym.



Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Słowa, nie czyny. Naprawimy polski wymiar sprawiedliwości!







Lider Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łoziński zaprosił przeciwników reformy przed Sejm na godzinę 17:00.







Zbigniew Ziobro: Prof. Gersdorf postawiła tezę, że w polskim sądownictwie było dobrze, sielanka, a pojawiły się rządy PiS i reputacja sędziów spadła. To nie posłowie kradli wiertarki, pendrive'y, kiełbasę, spodnie czy 50 zł w jednej ze stacji benzynowych. Te przykłady opisywane są przez media na przestrzeni ostatnich miesięcy. Niestety ten sielankowy obraz to jest tylko pobożne życzenie pani prezes.

Głos zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.



Opozycja nie zamierza biernie przyglądać się poczynaniom PiS-u w Sejmie. Zapowiedziała wspólny protest przeciwko zmianom w sądownictwie.

13:40







Platforma Obywatelska zgłosiła wniosek o referendum w sprawie niezawisłości i niezależności sądów.

Polskie Radio ujawnia plany Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa o Sądzie Najwyższym zostanie przyjęta do końca tego tygodnia.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić ten projekt – powiedział portalowi Polskiego Radia jeden z polityków partii rządzącej. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma zostać skierowana do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. – Najprawdopodobniej zbierze się ona jeszcze dziś i przygotuje sprawozdanie – dodaje anonimowy poseł PiS. Ujawnia także, że II czytanie projektu ma odbyć się jeszcze dzisiaj. Według zapowiedzi posła, nowelizacja ustawy o SN ma być przyjęta przez Sejm w środę lub czwartek. – Jeśli będzie trzeba, to wydłużymy posiedzenie Sejmu – zapewnia.

RPO Adam Bodnar:Niezależni sędziowie realizują nasze prawo do niezależnego sądu.Wynika ono także z prawa unijnego. Każdy nasz sąd jest jednocześnie sądem wspólnotowym. Dla Unii Europejskiej ma to znaczenie, czy sądy są niezależne od władzy wykonawczej.

Na mównicę sejmową wyszedł Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.