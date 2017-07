Zarządzenie marszałka Kuchcińskiego. Posłowie nie mogą wchodzić do części prezydialnej sali posiedzeń

Trwa ostatnie przed wakacjami posiedzenie Sejmu. Głównym tematem wtorkowych obrad jest na razie budząca ogromne kontrowersje ustawa o Sądzie Najwyższym. Obradom od początku towarzyszy gorąca atmosfera. Wnioski o przerwy i wysłuchanie publiczne składają przedstawiciele opozycji.

Początkowo planowano, że ustawa o Sądzie Najwyższym będzie rozpatrywana w środę, jednak Sejm w głosowaniu zdecydował o uzupełnieniu porządku obrad o rozpatrzenie projektu ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego.

Portal 300polityka.pl opublikował zarządzenie marszałka Marka Kuchcińskiego z dnia 18 lipca „w sprawie zapewnienia porządku na sali posiedzeń Sejmu”. „Nie zezwala się posłom na wchodzenie i przebywanie w części prezydialnej sali posiedzeń Sejmu obejmującej przestrzeń ze stołem prezydialnym pomiędzy drzwiami do saloniku rządowego i marszałkowskiego oznaczoną przerywaną linią na schemacie sali posiedzeń Sejmu” – czytamy w dokumencie. Zarządzenie obowiązuje do 21 lipca, a więc do planowanego końca posiedzenia.

Przypomnijmy, że w trakcie grudniowego burzliwego posiedzenia Sejmu po wykluczeniu Michała Szczerby z obrad posłowie opozycji blokowali mównicę i częściowo stół prezydialny, przez co obrady przeniesiono do Sali Kolumnowej.