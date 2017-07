Brutalne zabójstwo Iwony Cygan. Zatrzymano kolejnych 9 osób

Prokuratura informuje, że po doprowadzeniu zatrzymanych do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zostaną wykonane czynności procesowe z ich udziałem. Na tym etapie postępowania, z uwagi na dobro śledztwa, prokuratura nie udziela więcej informacji, w tym dotyczących zarzutów stawianych zatrzymanym. Zostaną one przedstawione niezwłocznie po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych.

Głównemu podejrzanemu – Pawłowi K. w maju, po dokonaniu jego ekstradycji z Austrii, zostały przedstawione zarzuty. Podejrzany jest on o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 17-letniej Iwony Cygan (art. 148 par. 2 pkt 1 kodeksu karnego).

Tragiczna historia Iwony Cygan

Do tragedii doszło wieczorem 13 sierpnia 1998 roku. 17-letnia Iwona C. wyszła na spotkanie ze swoją przyjaciółka. Dziewczyny poszły do pobliskiego pubu, z którego wyszły około godziny 21, a następnie rozstały się w pobliżu rynku. Następnego dnia zwłoki Iwony znaleziono w pobliżu wału przeciwpowodziowego, niedaleko jej domu w Łęce Szczucińskiej w woj. małopolskim. Ciało 17-latki było zmasakrowane, a sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna została uduszona. Biegli ustalili, że napastnik związał ją, następnie bił, używając przy tym sztachet. Na koniec udusił swoją ofiarę, zaciskając drut na jej szyi.

Mimo wyznaczenia nagrody, sprawcy zdarzenia nie udało się ująć. W 2008 roku sprawa trafiła do ekspertów z krakowskiego Archiwum X. W 2012 roku śledztwo zostało umorzone po raz kolejny, jednak po dwóch latach podjęto decyzję o wznowieniu postępowania. Pod koniec lutego tego roku sprawa została przeniesiona do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, co doprowadziło do przełomu w śledztwie w sprawie zbrodni sprzed 18 lat.