Słowa Kate zelektryzowały brytyjskie media. Jak na Wyspach piszą o wizycie książęcej pary w Polsce?

"The Telegraph" w jednym z tekstów skupia się na wczorajszej sytuacji z przylotu, kiedy to książę William musiał nakłonić zawstydzonego George'a do wyjścia z samolotu. „Mały cudowny książę George potrzebował lekkiej namowy ze strony ojca, księcia Cambridge, by po lądowaniu w Warszawie w mżawce stawić czoła szeregowi dorosłych dygnitarzy” – relacjonuje portal, podkreślając, że dzieci książęcej pary biorą udział we wspólnej wyprawie nastawionej na „oczarowanie Europy”. Brytyjski portal podkreśla też, że George i Charlotte mogli liczyć na specjalne powitanie ze strony Andrzeja Dudy – przypomina tweeta Kancelarii Prezydenta ze zdjęciem zabawek i zjeżdżalni czekających na dzieci pary książęcej.

„The Telegraph” chwali elegancką kreację Kate, która zdecydowała się na strój z jednego ze swoich ulubionych domów mody - Alexander McQueen. „Obserwatorzy rodziny królewskiej mieli okazję przyjrzeć się nowej fryzurze Kate zwanej >>Kob<< (od Kate bob - red.), w której zadebiutowała w zeszłym tygodniu na Wimbledonie” – dodaje. Strój księżnej Cambridge szeroko komentuje także bulwarowy „Daily Mail”. „Kate rozegrała to w bezpieczny sposób. Księżna olśniewa w Polsce w Alexandrze McQueenie, czym dowodzi, że marka stała się jej strojem wyjściowym na zagraniczne wizyty” – czytamy w nagłówku.