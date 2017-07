Znamy najbliższe plany opozycji. Będzie kolejny protest

Posłowie opozycji chcą zorganizować protest przed Pałacem Prezydenckim przeciwko złożonej przez posłów PiS nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Parlamentarzyści będą apelować do Andrzeja Dudy, by wyraził swój sprzeciw wobec planowanej reformy SN. Wirtualna Polska ustaliła, że politycy opozycji spotkali się w poniedziałek wieczorem. Ustalili, że demonstracja odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Zdaniem WP przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych mają stawić się na manifestacji bez emblematów partyjnych.

– Zależnie od sytuacji w Sejmie, bierzemy pod uwagę przyspieszenie demonstracji – powiedział jeden z posłów opozycji w rozmowie z WP.

Prezydent zwołał spotkanie

Prawo i Sprawiedliwość przyspieszyło procedowanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Niespodziewanie, pierwsze czytanie projektu, które zaplanowane było na środę, odbywa się już dziś. Zapraszamy do zapoznania się z relacją NA ŻYWO z obrad Sejmu.

Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu w sprawie ustaw dotyczących sądownictwa, a szczególnie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.