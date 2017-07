Polskie Radio ujawnia plany Prawa i Sprawiedliwości ws. ustawy o Sądzie Najwyższym

– Jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić ten projekt – powiedział portalowi Polskiego Radia jeden z polityków partii rządzącej. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma zostać skierowana do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. – Najprawdopodobniej zbierze się ona jeszcze dziś i przygotuje sprawozdanie – dodał anonimowy poseł PiS. Ujawnia także, że II czytanie projektu ma odbyć się jeszcze dzisiaj. Według zapowiedzi posła, nowelizacja ustawy o SN ma być przyjęta przez Sejm w środę lub czwartek. – Jeśli będzie trzeba, to wydłużymy posiedzenie Sejmu – zapewnił parlamentarzysta.

Swoje plany ma także opozycja. Jak podaje Wirtualna Polska, posłowie opozycji chcą zorganizować protest przed Pałacem Prezydenckim przeciwko złożonej przez posłów PiS nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Parlamentarzyści będą apelować do Andrzeja Dudy, by wyraził swój sprzeciw wobec planowanej reformy SN. Wirtualna Polska ustaliła, że politycy opozycji spotkali się w poniedziałek wieczorem. Ustalili, że demonstracja odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Zdaniem WP przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych mają stawić się na manifestacji bez emblematów partyjnych.

Tymczasem w Sejmie trwa I czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Towarzyszy mu burzliwa dyskusja, którą relacjonujemy dla Państwa NA ŻYWO we Wprost.pl: