Szef PE napomina prezydenta Dudę i apeluje o „przestrzeganie zasad państwa prawa”

Tajani w liście do prezydenta RP podkreślił, że „Parlament Europejski z niepokojem obserwuje przeprowadzaną reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce”. Dodał, że „niezależność w sądownictwie jest kluczowa w demokracji”. Tajani zwrócił się do Dudy, by „jako strażnik konstytucji wziął pod uwagę zastrzeżenia, które mają unijne instytucje”. „Niezawisłość sędziowska jest esencją demokracji” – wskazał przewodniczący PE.

Unijni politycy zaniepokojeni reformami w Polsce

W poniedziałek 18 lipca przywódcy głównych sił politycznych w Parlamencie Europejskim wezwali unijne instytucje do „wypowiadania się i działania” przeciwko najnowszej reformie systemu sądownictwa w Polsce. W korespondencji do Tajaniego zauważyli, że reformy sądownictwa w Polsce oznaczają nie tylko zmiany w zasadach rządzenia, ale powodują, że „demokratyczne wybory nie będą mogły być zagwarantowane”.

Pod listem do Antonio Tajaniego podpisali się: szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber, lider Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE Gianni Pitella, przewodniczący liberałów Guy Verhofstadt, szefowa Konfederacyjnej Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Gabi Zimmer oraz współprzewodniczący Zielonych Ska Keller i Philippe Lamberts.