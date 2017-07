Kolejna kolizja z udziałem limuzyny BOR

„Gazeta Wyborcza” informuje, że do kolizji doszło we wtorek około godziny 12:00. Rządowa kolumna jechała od strony mostu Poniatowskiego, prosto w kierunku ronda Wiatraczna. TVN Warszawa podaje, że BOR potwierdza, że doszło do kolizji. W zdarzeniu uczestniczyło należące do BOR-u audi oraz prywatny ford.

Asp. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” poinformował, że w nikt nie został poszkodowany. Zderzył się samochód z kolumny, ale nie ten z osobą ochranianą. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Z informacji TVN Warszawa wynika, że tą samą drogą do szpitala przy Szaserów jechała wcześniej para prezydencka. Andrzej Duda wraz z małżonką we wtorek bierze udział w otwarciu Zakładu Radioterapii oraz zmodernizowanej Kliniki Onkologii.