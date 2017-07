Szokujące nagranie z koncertu neonazistów. Tysiące rąk wyciągniętych w hitlerowskim pozdrowieniu

Neonazistowski koncert w mieście Themar odbył się pod hasłem „Rock przeciw inwazji obcych”. Służby potwierdziły, że w koncercie wzięło udział prawie 6 tys. osób. Według „Deutsche Welle” zanotowano ponad 20 różnych incydentów, które przeważnie miały związek z pokazywaniem nielegalnych, niezgodnych z konstytucją nazistowskich symboli. Policja podała również, że 8 przestępstw dotyczyło wyrządzenia szkód materialnych i posiadania narkotyków. Wydarzenie w mieście, które liczy ok. 3 tys. mieszkańców zabezpieczało aż tysiąc funkcjonariuszy.

W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z koncertu. Widać na nim las rąk wyciągniętych w nazistowskim pozdrowieniu.

Sprawę nagłośniono, a policja zapowiedziała, że w tej sprawie wszczęte zostanie śledztwo. Służby apelują również o przekazanie innych nagrań z koncertu.

Mimo że sąd w Hildburghausen zezwolił na to, by koncert doszedł do skutku, było wielu przeciwników tego wydarzenia. bZdaniem niemieckiego rządu, w Niemczech w 2016 r. odbyło się co najmniej 205 ekstremistycznych wydarzeń muzycznych, w tym 78 koncertów. Dla neonazistów muzyka stała się kluczowym środkiem docierania do odbiorców i rozpowszechniania swojej ideologii.