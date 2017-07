Ciastka dla dzieci wycofane ze sprzedaży. Powodem wysoki poziom substancji potencjalnie kancerogennej

„Produkt pn. "Belkorn" Biskids 6+ nature with apple flavour, no added sugar, 150 g, nie powinien być spożywany przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu” – czytamy w komunikacie GIS. Osoby, które posiadają kwestionowany produkt powinny zaprzestać jego spożywania i dokonać zwrotu do miejsca zakupu bądź zniszczyć go.

Producent, firma CRV Corthouts NV, wystosował ostrzeżenie publiczne skierowane do konsumentów, zamieszczone na stronie internetowej władz Belgii. Odbiorca w Polsce został powiadomiony przez firmę: CRV Corthouts NV o konieczności wycofania produktu z obrotu handlowego. Ustalono, że polska firma zabezpieczyła do czasu utylizacji przedmiotowy produkt w magazynie, a w sprawie sprzedanego już produktu powiadomiła wszystkich kontrahentów o konieczności wycofania kwestionowanych partii z obrotu handlowego. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu.

Chodzi o ciastka Belkorn" Biskids 6+ nature with apple flavour, no added sugar, w opakowaniu 150 g. Oznaczenie partii produkcyjnej: partia numer 164802, data minimalnej trwałości 29/11/2017 oraz partia numer 171905, data minimalnej trwałości 12/05/2018. Powodem ich wycofania ze sprzedaży jest wysoki poziom akryloamidu, substancji potencjalnie genotoksycznej i kancerogennej.