Sąd Najwyższy publikuje opinię o projekcie PiS. „Zapisy łamią konstytucję”

Na wstępie zauważono, że „wyeliminowano dotychczasowe uprawnienie SN do opiniowania projektów przepisów prawa związanych z sądownictwem w zakresie, w jakim uzna to za celowe” . „Wpłynie to niewątpliwie na zubożenie dyskusji w procesie legislacyjnym” – stwierdzono.

W opinii o poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym zwrócono uwagę na jego trzy cele. „Po pierwsze, celem jest usunięcie większości obecnie orzekających sędziów SN pod pozorem zmian ustrojowych, o których mowa w art. 180 ust. 5 Konstytucji RP” – czytamy.

W dalszej części opinii zauważono, że wprowadzenie nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, w którym szczególną rolę wyznaczono prezesowi i sędziom orzekającym w Izbie Dyscyplinarnej, to model, który ma charakter represyjny i umożliwi np. pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy nie będą respektowali orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, celem projektu jest również istotne zwiększenie wpływu Ministra Sprawiedliwości na SN.