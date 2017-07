Awantura w Sejmie. Kaczyński do opozycji: Nie wycierajcie sobie zdradzieckich mord nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Zamordowaliście go, jesteście kanaliami!

Po godz. 23 rozpoczęło się II czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i tuż po wystąpieniu posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budki na mównicy sejmowej pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Przepraszam panie marszałku, ja bez żadnego trybu – zwrócił się Kaczyński do prowadzącego obrady Joachima Brudzińskiego po tym, jak wszedł na mównicę. – Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami! – wykrzyczał w stronę opozycji Kaczyński.

Później sprawy potoczyły się lawinowo, po wystąpieniu Kaczyńskiego jeden z posłów Platformy Obywatelskiej ruszył w stronę ław zajmowanych przez prezesa PiS. Gdy tam dotarł, doszło do przepychanek między posłami, którzy pojawili się wokół. Kamery zarejestrowały wówczas, jak do nagrywającej całą sytuację Kingi Gajewskiej z Platformy Obywatelskiej podchodzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński i próbuje wyrwać jej telefon z dłoni, wykręcając jej rękę.

Wtedy też wicemarszałek Brudziński ogłosił 3 minuty przerwy, a część posłów zaczęła skandować „precz z Kaczorem”, gdy wyjaśniano sytuację, do której doszło przy pierwszych ławach PiS.