Stowarzyszenie „Iustitia”: Propozycja prezydenta ws. zmian w KRS niezgodna z konstytucją

Stowarzyszenie w wydanym komunikacie zauważyło, że ze słów Andrzeja Dudy wynika, iż jest gotów zgodzić się na odsunięcie od orzekania wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, natomiast większość 3/5 głosów posłów przy wyborach członków KRS będzie nadal większością polityczną. „Prawdopodobne jest, że przepis ten wejdzie w życie już po wyborze członków KRS zwykła większością głosów” – stwierdzono.

Podkreślono ponadto, że ostatecznie efekt będzie taki, że wejdą w życie trzy ustawy dotyczące sądownictwa, które upolitycznią sądy w Polsce. „Żadna z tych ustaw nie zapewnia poprawy funkcjonowania sądów” – napisano dalej. „Zwracamy się do Prezydenta o zaproszenie wszystkich zainteresowanych środowisk do rozmów i wspólne prowadzenie prac nad realną i oczekiwaną przez obywateli poprawą funkcjonowania sądów” – dodano na zakończenie.

Propozycja prezydenta

Prezydent Andrzej Duda we wtorek poinformował, że zgłosił do marszałka Sejmu ustawę zmieniającą ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent zaproponował, by w ustawie zmienić zapis dotyczący wyboru sędziów. Według projektu prezydenta Sejm wybierałby członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że jeżeli złożona przez niego nowelizacja nie zostanie przyjęta przez Sejm, to nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym.

Prezydent o swojej inicjatywie poinformował po godz. 17.30. Po godz. 22 szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że prezydenckie zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej wejdą w życie. Szczerski napisał później, także na Twitterze, że poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym zwiększą kompetencje prezydenta.