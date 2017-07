Ludzie kultury piszą do prezydenta. Podpisali się m.in. Agnieszka Holland i brat pierwszej damy

List otwarty opublikowano na łamach „Gazety Wyborczej”. Wśród osób, które do godz. 19:00 we wtorek 18 lipca podpisały list, są reżyserzy filmowi i teatralni, aktorzy, muzycy czy naukowcy. Lista podpisów jest ciągle aktualizowana. Wśród osób, które złożyły swój podpis znaleźli się m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Janusz Gajos, Katarzyna Grochola, Agnieszka Holland, Jacek Hugo-Bader, Krystyna Janda i Hanna Krall. Podpisał się również Jakub Kornhauser, brat pierwszej damy.

„My, polscy pisarze, artyści, naukowcy, wiemy aż za dobrze, że w bezpośrednim starciu słowa są słabsze od siły. Nie możemy jednak milczeć, kiedy podstawy naszego wspólnego państwa są burzone. Byliśmy świadkami obezwładnienia Trybunału Konstytucyjnego, teraz jesteśmy świadkami wprowadzania niekonstytucyjnych przepisów, które likwidują zasadę trójpodziału władzy i stoją w sprzeczności z zasadami demokracji, spychając Polskę w ustrój autorytarny. Odpowiednim na to określeniem jest „zamach stanu”. Na to nie ma i nie będzie naszej zgody” – stwierdzono w liście otwartym do prezydenta.