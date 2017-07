NA ŻYWO: Komisja sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. Drugi dzień obrad

22:58

Kolejni posłowie: z PSL i Platformy Obywatelskiej uzasadniają wnioski o odrzucenie w całości projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

22:47

Kolejne argumenty Nowoczesnej:

22:45

W imieniu.Nowoczesnej wniosek o odrzucenie projektu ustawy uzasadnia Kamila Gasiuk-Pihowicz. – Panie Przewodniczący nie uwzględnił Pan naszych wniosków formalnych o odroczenie obrad komisji. Na podstawie art. 40 ust. 2 wnioskujemy o zwrócenie się do Komisji Ustawodawczej o opinię w zakresie ustawy o Sądzie Najwyższym – mówi posłanka.

22:35

Posłowie ostro zareagowali na przegłosowanie wniosku, by przejść do porządku dziennego. Do stołu prezydialnego podeszli politycy opozycji, słychać było okrzyki „Sprzeciw, zamach stanu”. Przewodniczący Stanisław Piotrowicz zagroził, że jeżeli posłowie nie pozwolą Kamili Gasiuk-Pihowicz na uzasadnienie wniosku o odrzucenie projektu ustawy, przejdzie do kolejnego punktu posiedzenia. Po okrzykach: „cenzura, cenzura”, posłanka rozpoczęła uzasadnianie.

22:30

– Dostaliśmy poprawki o godzinie 21:16 Mieliśmy 14 minut na przeczytanie ponad 1000 poprawek, 193 stron – mówi Joanna Scheuring-Wielgus. – Ale co chcecie czytać? To wasze poprawki! – komentuje polityk PiS.

22:15

W jednym głosowaniu odrzuconych zostało łącznie kilkanaście wniosków o przerwę. Posłowie oponują, tłumacząc, że ich wnioski się różniły.

22:05

Poseł niezrzeszony Janusz Sanocki złożył wniosek o utworzenie specjalnej podkomisji, która zajmie się rozpatrzeniem około 1300 poprawek zgłoszonych przez PO i Nowoczesną. Na sali pojawił się przewodniczący KRS, a posłowie zaczęli zgłaszać, że Dariusz Zawistowski nie ma gdzie usiąść. Przewodniczący Piotrowicz ponownie nie przystał na przeniesienie obrad do większej sali.

21:55

Przewodniczący Stanisław Piotrowicz poddał pod głosowanie wniosek o skrócenie czasu na złożenie wniosków formalnych do jednej minuty dla każdego z posłów.

21:48

21:45

Opozycja wnioskuje o przerwę w obradach do września. Wskazują na naruszenia regulaminu i szybki czas procedowania. – Regulamin Sejmu zakłada jasno, że wszystkie podmioty, wydające opinie powinny być powiadomione o posiedzeniu komisji SPC – mówi Kamila Gasiuk-Pihowicz z.Nowoczesnej.

21:35

Posłowie opozycji się niecierpliwią. Przewodniczący komisji informuje, że oczekuje na przedstawicieli ministerstwa. Stanisław Piotrowicz prosi o przygotowanie się do głosowań.

21:30

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczyna posiedzenie. Tematem rozpatrzenie wniosku oraz poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

21:29

20:50

Portal 300polityka.pl poinformował, że o 21:30 ma zebrać się sejmowa komisja sprawiedliwości, by rozpatrzyć poprawki zgłoszone w trakcie II czytania do projektu ustawy o SN.

20:06

– Nie da się przebudować RP bez radykalnej zmiany w sądach. Kto się temu przeciwstawia, jest człowiekiem spod znaku: "Chcemy by było jak było" – mówił prezes PiS w telewizyjnym wywiadzie. Jarosław Kaczyński zapewnił też, że jest pewien, że jego ugrupowaniu uda się przeprowadzić reformę sądownictwa. Skomentował też wczorajsze ultimatum Andrzeja Dudy. – Byłem zaskoczony decyzją prezydenta, jednak jest on głową państwa, ma prawo, w końcu jest to ten człowiek, który i nam otworzył drogę do zwycięstwa – zaznaczył.

20:04

– Powiedziałem wczoraj o moralnej odpowiedzialności, owszem, w twardych słowach. Nie wycofuję ich. Gdyby nie ten krzyk na sali, pewnie bym to zrobił troszkę łagodniej, ale sens byłby ten sam. Nie można przekraczać pewnych granic – zaznaczył Kaczyński w TVP Info.

20:00

Na antenie TVP Info trwa wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS skomentował swoje wczorajsze ostre wystąpienie w Sejmie, w trakcie którego posłów opozycji określił mianem „zdrajców”. – Od lat spokojnie wysłuchuję ataków i zaczepek, na które nie reaguję. Wczoraj przekroczono granice – mówił Kaczyński.

19:30

Przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka do rozpatrzenia ponad 1300 poprawek zgłoszonych przez posłów PO i Nowoczesnej.

18:30

Potwierdzają się doniesienia mediów - prace nad ustawą o SN ruszą o 20.

17:25

TVN 24 podaje, że sejmowa Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do której został skierowany projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, ma się zebrać dopiero około godziny 20. Wcześniej pojawiały się informacje, że posiedzenie rozpocznie się o godz. 18.

17:14

Poseł.Nowoczesnej donosi, że Sala Kolumnowa została przygotowana do ewentualnego przeprowadzenia w niej głosowań. To w niej w grudniu odbywało się głosowanie m.in. nad ustawą budżetową po tym, jak posłowie opozycji zablokowali mównicę w sali plenarnej Sejmu.

17:11

W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezydencki minister Paweł Mucha poinformował, że głoszone przez PiS poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym spotkały się z aprobatą Andrzeja Dudy. Zapis całej rozmowy na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta:

16:55

Komisja ustawodawcza poparła projekt uchwały ws. referendum edukacyjnego.

15:45

Okazuje się, że we wtorek doszło do jeszcze jednej przepychanki między posłami. Przedstawiciel PO Tomasz Lenz miał popchnąć polityka PiS Józefa Leśniaka.

15:15

Dwie opozycyjne partie nie wycofują się z protestu zaplanowanego na czwartek na godz. 20 pod Pałacem Prezydenckim. – Dzisiaj najważniejsza jest obrona wolności, parlamentaryzmu i wszystkich innych wolności – skomentował Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO i Nowoczesnej poinformowali ponadto, że powołali wspólny zespół, który spotyka się 2 razy dziennie. – Oczekujemy zawetowania ustawy o KRS, ustawy o ustroju sądów powszechnych i ew. ustawy o Sądzie Najwyższym – mówił Ryszard Petru.

15:10

Konferencja przewodniczących PO i Nowoczesnej. Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru zapowiadają współdziałanie na rzecz blokowania ustawy o Sądzie Najwyższym w Komisji sprawiedliwości.

14:40

– Człowiek z takim problemem emocjonalnym nigdy nie powinien podejmować kluczowych decyzji w państwie – mówi poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński w materiale zamieszczonym na twitterowym profilu partii.

14:30

Stanisław Piotrowicz w rozmowie z Polsat News przekazał, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym około godz. 18.00.Te informacje potwierdza również Polskie Radio 24.

14:05

Zakończyło się spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Andrzejem Dudą. Lider PSL miał prosić prezydenta o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Polityk po spotkaniu przekazał, że nie wie jaka będzie ostateczna decyzja Dudy w tej sprawie. Poinformował, że przekazał „głos tysięcy Polaków”. Prezydent potwierdził liderowi PSL warunek 3/5 głosów dot. ustawy o KRS.

14:00

Grzegorz Schetyna odniósł się do informacji o tym, że Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej, który przewiduje sankcje. Lider PO zaznaczył, że Frans Timmermans wielokrotnie był w Polsce, a podczas ostatniej wizyty nie mógł się spotkać z przedstawicielami polskiego rządu. Zdaniem Schetyny środowy komentarz wiceszefa KE to „ostatni sygnał”.

13:45

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że poprawki zgłoszone przez PiS do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym spotkały się z aprobatą prezydenta. – Wczoraj prezydent w swoim oświadczeniu wyraźnie wskazał, że jego propozycją kompromisowego rozwiązania sporów jest merytoryczna debata i wygaszenie emocjonalnych wypowiedzi – podkreślił.

13:35

– W wielu miastach w całym kraju protestują Polacy. W obronie wolnych sądów. – stwierdził na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna. Platforma Obywatelska oczekuje od prezydenta Andrzeja Dudy zawetowania 3 ustaw: o KRS, o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym.

13:10

Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej, który przewiduje sankcje – podało Radio ZET.

12:55

– Składamy zawiadomienie do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego – poinformował Borys Budka z PO.

12:30

Kamila Gasiuk-Pihowicz za pośrednictwem Twittera poinformowała, że razem z posłem Adamem Szłapką kieruje zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez grupę posłów PiS.

12:25

Według RMF FM, o godz. 13:00 prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Poprosi go o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym.

12:00

Eksperci i prawnicy w Komisji Europejskiej rozważają trzy scenariusze działań w sprawie Polski w związku z reformą sądownictwa – dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio.

11:20

Kiedy posłowie oczekiwali na rozpoczęcie obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, doszło do kolejnego ostrego spięcia. Posłanka Krystyna Pawłowicz zwróciła się do posłów Platformy Obywatelskiej. – Tak jak prezes powiedział. Macie zdradzieckie mordy – stwierdziła.

11:05

Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz poinformował, że posiedzenie komisji odbędzie się w późniejszym terminie.

10:55

Wewnętrzna batalia o polskie sądownictwo nie mogła pozostać niezauważona przez europejską prasę, która podkreśla, że niemal wszystko, jak dotąd idzie po myśli prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zagraniczni komentatorzy zwracają też uwagę na liczne protesty w wielu miastach Polski.

10:50

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Jacek Sasin.

10:30

Jak podaje Onet.pl, o godz. 10:30 rozpoczęło się posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

10:20

Odbyło się głosowanie nad skierowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym do komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Za było 434 parlamentarzystów. Głosowało 441 posłów.







10:15

Posłowie zadają pytania dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Na mównicy pojawił się Krzysztof Brejza z PO, który odczytał deklarację ws. tradycji praworządnego państwa podpisaną przez Lecha Kaczyńskiego. Marszałek Terlecki po chwili wyłączył mu mikrofon.

10:05

– Od wczoraj łamiecie wszelkie standardy i przyzwoitość. Przekraczacie granice agresji – powiedział Sławomir Neumann. Polityk PO zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. – Powinien pan przeprosić. Także w imię pamięci o pana bracie – oznajmił. Wcześniej miało miejsce głosowanie wniosku o przerwę. Za głosowało 176 posłów, przeciwko - 264. Nikt się nie wstrzymał.

10:02

Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej przypomniała działania prokuratury za rządów PiS. Chwilę później marszałek Joachim Brudziński wnioskował o podjęcie dalszych prac nad ustawą.

10:00

Posłanka Katarzyna Lubnauer zaapelowała o „odpowiedzialność za Polskę”, skrytykowała wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego i wnioskowała o przerwę w obradach. Na te słowa zareagował Marek Suski, który pojawił się na mównicy. – Ten wniosek jest absurdalny. Nie ma drugiego tak cierpliwego człowieka jak Jarosław Kaczyński – stwierdził. Dodał, że prezes PiS użył „delikatnych słów”.

9:55

Na sali pojawił się Jarosław Kaczyński, którego część posłów przywitała oklaskami. Wznowiono obrady Sejmu.





9:50

Sala obrad już się wypełnia. Przypomnijmy, że obrady powinny rozpocząć się o 9:45. Początkowo planowano je wznowić o godz. 9.

9:44

„Zgodnie z zapowiedzią, wnoszę o ukaranie posła Kaczyńskiego za wczorajsze zachowanie i słowa” – napisał na Twitterze Ryszard Petru.

9:30

– Kontynuowanie przez PiS tych działań, doprowadzi do zachwiania polską wspólnotą polityczną. Sceny, które miały miejsce w parlamencie były zawstydzające. To, że lider partii rządzącej traci kontrolę nad nerwami, zaczyna wyzywać polityków opozycyjnych od „kanalii” i „zdradzieckich mord”, to pokazuje, w jakim narożniku znaleźliśmy się jako Polska – komentował w TVN24 Adrian Zandberg z Partii Razem.

9:26

Polskie Radio 24 informuje na Twitterze, że Konwent Seniorów przesunięto na godz. 9.15. To oznacza, że posiedzenie Sejmu rozpocznie się nie wcześniej, jak o godz. 9:45.

9:25

Stanisław Piotrowicz z PiS na antenie radiowej Trójki stwierdził, że „niefortunnym obrazem Sejmu chce się obarczyć rządzących” . – Wczorajszą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego trzeba widzieć w szerszym kontekście. Uderzono w jego uczucia dotyczące Lecha Kaczyńskiego. Wypowiedź o zdradzieckich mordach z pewnością nie była elegancka, ale merytorycznie trafiła w sedno. Dostrzeżono istotę rzeczy – dodał polityk.

9:20

„ W obliczu zagrożeń wynikających z serii antydemokratycznych i niekonstytucyjnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości stajemy w obronie podstawowych wolności należnych każdemu człowiekowi i obywatelowi RP ” – napisali w oświadczeniu opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” m.in. byli prezydenci: Wałęsa, Komorowski i Kwaśniewski, a także Władysław Frasyniuk.

9:15

– Jeśli zobaczy się na całość projektu, to w dalszym ciągu politycy będą wskazywać sędziów w KRS. Zmienią się tylko cyfry, ale rezultat jest taki sam.Jakościowo nie zmienia się wiele. Politycy będą mieli wpływ na niezależność sądów i niezawisłość sędziów – mówił w TVN24 Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stwierdzono, że jest ona „niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym”.

9:05

– Temperatura dyskusji był tak wysoka, bo gospodarzami emocji Polaków są dwie partie, które wywodzą się jeszcze z pnia „Solidarności”. Gdyby nie wczorajsza, roztropna postawa marszałka Joachima Brudzińskiego, który potrafił dobrze zarządzić czasem, mogłoby dojść do strasznych scen – powiedział w TVP Info poseł PSL Piotr Zgorzelski.

9:00

Jak podaje portal 300polityka.pl, obrady Sejmu rozpoczną się dopiero o godzinie 9:30, a nie jak planowano wcześniej o godz. 9.



Wcześniej, o godz. 8:45 doszło do spotkania przedstawicieli opozycji: PO, Nowoczesnej, PSL i Unii Europejskich Demokratów, o czym poinformowała Katarzyna Lubnauer.

8:45

Beata Kempa na antenie TVP Info stwierdziła, że „poziom ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z utratą władzy przeradza się w niekontrolowaną agresję” .

8:30

Artyści i ludzie kultury zaapelowali w liście otwartym do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw, które zmieniają polskie sądownictwo. Swój podpis pod tym apelem złożyli m.in. Jakub Kornhauser, brat pierwszej damy, Agnieszka Holland i Krystyna Janda.

8:20

Zaczynamy relację NA ŻYWO z kolejnego dnia obrad Sejmu. Na godz. 9 (wtedy mają zostać wznowione obrady), Komitet Obrony Demokracji wezwał wszystkich przed budynek parlamentu. KOD od niedzieli organizuje protesty przeciwko projektowi ustawy Sądu Najwyższego a także reformie sądownictwa.

„Przepraszam panie marszałku, ja bez żadnego trybu”

We wtorek po godz. 23 rozpoczęło się II czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i tuż po wystąpieniu posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budki na mównicy sejmowej pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Przepraszam panie marszałku, ja bez żadnego trybu – zwrócił się Kaczyński do prowadzącego obrady Joachima Brudzińskiego po tym, jak wszedł na mównicę. – Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami! – wykrzyczał w stronę opozycji Kaczyński.

Później sprawy potoczyły się lawinowo, po wystąpieniu Kaczyńskiego jeden z posłów Platformy Obywatelskiej ruszył w stronę ław zajmowanych przez prezesa PiS. Gdy tam dotarł, doszło do przepychanek między posłami, którzy pojawili się wokół. Kamery zarejestrowały wówczas, jak do nagrywającej całą sytuację Kingi Gajewskiej z Platformy Obywatelskiej podchodzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński i próbuje wyrwać jej telefon z dłoni, wykręcając jej rękę.

Wicemarszałek Joachim Brudziński zdecydował, że w środę rano przeprowadzone zostanie głosowanie nad wnioskiem o skierowanie do komisji projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Odroczył też obrady Sejmu do środowego poranka. Głosowanie ma odbyć się o godz. 9.

