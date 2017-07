NA ŻYWO: Sejm o Sądzie Najwyższym. Drugi dzień obrad

10:20

Odbyło się głosowanie nad skierowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym do komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Za było 434 parlamentarzystów. Głosowało 441 posłów.







10:15

Posłowie zadają pytania dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Na mównicy pojawił się Krzysztof Brejza z PO, który odczytał deklarację ws. tradycji praworządnego państwa podpisaną przez Lecha Kaczyńskiego. Marszałek Terlecki po chwili wyłączył mu mikrofon.

10:05

– Od wczoraj łamiecie wszelkie standardy i przyzwoitość. Przekraczacie granice agresji – powiedział Sławomir Neumann. Polityk PO zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. – Powinien pan przeprosić. Także w imię pamięci o pana bracie – oznajmił. Wcześniej miało miejsce głosowanie wniosku o przerwę. Za głosowało 176 posłów, przeciwko - 264. Nikt się nie wstrzymał.

10:02

Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej przypomniała działania prokuratury za rządów PiS. Chwilę później marszałek Joachim Brudziński wnioskował o podjęcie dalszych prac nad ustawą.

10:00

Posłanka Katarzyna Lubnauer zaapelowała o „odpowiedzialność za Polskę”, skrytykowała wczorajsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego i wnioskowała o przerwę w obradach. Na te słowa zareagował Marek Suski, który pojawił się na mównicy. – Ten wniosek jest absurdalny. Nie ma drugiego tak cierpliwego człowieka jak Jarosław Kaczyński – stwierdził. Dodał, że prezes PiS użył „delikatnych słów”.

9:55

Na sali pojawił się Jarosław Kaczyński, którego część posłów przywitała oklaskami. Wznowiono obrady Sejmu.





9:50

Sala obrad już się wypełnia. Przypomnijmy, że obrady powinny rozpocząć się o 9:45. Początkowo planowano je wznowić o godz. 9.

9:44

„Zgodnie z zapowiedzią, wnoszę o ukaranie posła Kaczyńskiego za wczorajsze zachowanie i słowa” – napisał na Twitterze Ryszard Petru.

9:30

– Kontynuowanie przez PiS tych działań, doprowadzi do zachwiania polską wspólnotą polityczną. Sceny, które miały miejsce w parlamencie były zawstydzające. To, że lider partii rządzącej traci kontrolę nad nerwami, zaczyna wyzywać polityków opozycyjnych od „kanalii” i „zdradzieckich mord”, to pokazuje, w jakim narożniku znaleźliśmy się jako Polska – komentował w TVN24 Adrian Zandberg z Partii Razem.

9:26

Polskie Radio 24 informuje na Twitterze, że Konwent Seniorów przesunięto na godz. 9.15. To oznacza, że posiedzenie Sejmu rozpocznie się nie wcześniej, jak o godz. 9:45.

9:25

Stanisław Piotrowicz z PiS na antenie radiowej Trójki stwierdził, że „niefortunnym obrazem Sejmu chce się obarczyć rządzących” . – Wczorajszą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego trzeba widzieć w szerszym kontekście. Uderzono w jego uczucia dotyczące Lecha Kaczyńskiego. Wypowiedź o zdradzieckich mordach z pewnością nie była elegancka, ale merytorycznie trafiła w sedno. Dostrzeżono istotę rzeczy – dodał polityk.

9:20

„ W obliczu zagrożeń wynikających z serii antydemokratycznych i niekonstytucyjnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości stajemy w obronie podstawowych wolności należnych każdemu człowiekowi i obywatelowi RP ” – napisali w oświadczeniu opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” m.in. byli prezydenci: Wałęsa, Komorowski i Kwaśniewski, a także Władysław Frasyniuk.

9:15

– Jeśli zobaczy się na całość projektu, to w dalszym ciągu politycy będą wskazywać sędziów w KRS. Zmienią się tylko cyfry, ale rezultat jest taki sam.Jakościowo nie zmienia się wiele. Politycy będą mieli wpływ na niezależność sądów i niezawisłość sędziów – mówił w TVN24 Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wydało opinię w sprawie propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stwierdzono, że jest ona „niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym”.

9:05

– Temperatura dyskusji był tak wysoka, bo gospodarzami emocji Polaków są dwie partie, które wywodzą się jeszcze z pnia „Solidarności”. Gdyby nie wczorajsza, roztropna postawa marszałka Joachima Brudzińskiego, który potrafił dobrze zarządzić czasem, mogłoby dojść do strasznych scen – powiedział w TVP Info poseł PSL Piotr Zgorzelski.

9:00

Jak podaje portal 300polityka.pl, obrady Sejmu rozpoczną się dopiero o godzinie 9:30, a nie jak planowano wcześniej o godz. 9.



Wcześniej, o godz. 8:45 doszło do spotkania przedstawicieli opozycji: PO, Nowoczesnej, PSL i Unii Europejskich Demokratów, o czym poinformowała Katarzyna Lubnauer.

8:45

Beata Kempa na antenie TVP Info stwierdziła, że „poziom ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z utratą władzy przeradza się w niekontrolowaną agresję” .

8:30

Artyści i ludzie kultury zaapelowali w liście otwartym do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw, które zmieniają polskie sądownictwo. Swój podpis pod tym apelem złożyli m.in. Jakub Kornhauser, brat pierwszej damy, Agnieszka Holland i Krystyna Janda.

8:20

Zaczynamy relację NA ŻYWO z kolejnego dnia obrad Sejmu. Na godz. 9 (wtedy mają zostać wznowione obrady), Komitet Obrony Demokracji wezwał wszystkich przed budynek parlamentu. KOD od niedzieli organizuje protesty przeciwko projektowi ustawy Sądu Najwyższego a także reformie sądownictwa.

„Przepraszam panie marszałku, ja bez żadnego trybu”

We wtorek po godz. 23 rozpoczęło się II czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym i tuż po wystąpieniu posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budki na mównicy sejmowej pojawił się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Przepraszam panie marszałku, ja bez żadnego trybu – zwrócił się Kaczyński do prowadzącego obrady Joachima Brudzińskiego po tym, jak wszedł na mównicę. – Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami! – wykrzyczał w stronę opozycji Kaczyński.

Później sprawy potoczyły się lawinowo, po wystąpieniu Kaczyńskiego jeden z posłów Platformy Obywatelskiej ruszył w stronę ław zajmowanych przez prezesa PiS. Gdy tam dotarł, doszło do przepychanek między posłami, którzy pojawili się wokół. Kamery zarejestrowały wówczas, jak do nagrywającej całą sytuację Kingi Gajewskiej z Platformy Obywatelskiej podchodzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński i próbuje wyrwać jej telefon z dłoni, wykręcając jej rękę.

Wicemarszałek Joachim Brudziński zdecydował, że w środę rano przeprowadzone zostanie głosowanie nad wnioskiem o skierowanie do komisji projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Odroczył też obrady Sejmu do środowego poranka. Głosowanie ma odbyć się o godz. 9.

Poniżej zapis relacji na żywo z tych wydarzeń: