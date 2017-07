To zdjęcie wyraża więcej, niż 1000 słów. Tak wygląda poświęcenie współczesnych sportowców

27-letni polski kolarz przynależy do grupy Bora-hansgrohe i bierze udział w wyścigu Tour de France. Paweł Poljański po szesnastu etapach morderczych zmagań udostępnił na swoim koncie na Instagramie, jak wyglądają jego nogi, po tylu dniach zmagań. Na fotografii można zobaczyć niemal każdą żyłę sportowca, a jego stopy są sine.

Kolarz skomentował zdjęcie w następujący sposób: „Myślę, że po szesnastu etapach moje nogi wyglądają na lekko zmęczone”. Internauci, którzy komentowali udostępnioną fotografię, nie mogli uwierzyć w to co widzą. Dopiero takie zdjęcia są w stanie zademonstrować, jak wielkich poświęceń dokonują współcześni sportowcy, by walczyć na poziomie eksperckim.

Tour de France, zwany też „La Grande Boucle” lub „Le Tour”, organizowany jest cyklicznie we Francji i trwa trzy tygodnie (najczęściej w lipcu, lub na przełomie czerwca-lipca). To jeden z najważniejszych wyścigów kolarskich świata.