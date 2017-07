Pawłowicz jak Kaczyński. „Zamknijcie zdradzieckie mordy!”

Posiedzenie komisji sprawiedliwości przełożono na późniejsza godzinę, a mimo to wcześniej doszło do spięcia między posłami. Ostrych słów tym razem użyła Krystyna Pawłowicz, która zwróciła się do parlamentarzystów opozycji.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka doszło do kolejnej ostrej wymiany zdań. – Tak jak prezes powiedział. Zamknijcie zdradzieckie mordy – takich słów użyła posłanka Krystyna Pawłowicz pod adresem opozycji po tym, jak Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej zaapelowała, by rozpocząć już obrady komisji. Około godziny 10:30 Kancelaria Sejmu poinformowała, że posiedzenie komisji sprawiedliwości, na którym mają zostać rozpatrzone poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, zostało przesunięte na późniejszą godzinę. Stanisław Piotrowicz przekazał dziennikarzom, że komisja rozpocznie prace, gdy gotowe będą materiały dla posłów, dotyczące poprawek, zgłoszonych do projektu w II czytaniu. Przypomnijmy, że w środę przed godziną 10 wznowiono obrady Sejmu. Odbyło się głosowanie nad skierowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym do komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Za było 434 parlamentarzystów. Głosowało 441 posłów. Relację NA ŻYWO z obrad Sejmu można znaleźć we Wprost.pl.