Trzy kluby sejmowe składają zawiadomienie do prokuratury wobec Jarosława Kaczyńskiego

Podczas spotkania z dziennikarzami w Sejmie, Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej i Borys Budka z Platformy Obywatelskiej poinformowali, że kluby wspólnie złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, posła Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas wieczornej debaty, która miała miejsce chwilę przed północą, dnia 18 lipca 2017 prezes Kaczyński wszedł na mównicę bez przewidzianego w Regulaminie Sejmu trybu i zaadresował poniższe słowa do posłów opozycji: – Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata! Niszczyliście go! Zamordowaliście go! Jesteście kanaliami!”.

Jak zapowiedzieli posłowie, każdy parlamentarzysta, który poczuł się zniesławiony wniesie prywatny akt oskarżenia przeciw Kaczyńskiemu. – Będzie to test na niezależność polskiej prokuratury. Poseł Jarosław Kaczyński nie może być traktowany jak szczególny obywatel, nie może on być nietykalny – powiedziała w Sejmie posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. Niecałe dwie godziny po tej zapowiedzi, rzecznik Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała, że zawiadomienia zostały złożone.