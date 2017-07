Dygocące ciało i zaszklone oczy. Poseł opowiada o „spotkaniu trzeciego stopnia z prawdziwym obliczem Kaczyńskiego”

We wtorek po głośnym wystąpieniu w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego, w którym zarzucił opozycji, że „wyciera sobie zdradzieckie mordy” nazwiskiem jego brata Lecha Kaczyńskiego, na mównicę weszła posłanka PiS Kamila Gasiuk-Pihowicz, a do prezesa PiS (siedzącego już w ławach poselskich - red.) podszedł poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński.

W zamieszczonym dziś na Twitterze materiale wideo, parlamentarzysta opowiada, jak wyglądała z jego perspektywy cała sytuacja.

„Kiedy Jarosław Kaczyński wypowiedział swoje słowa o »zdradzieckich mordach« i wtedy swym pańskim gestem zaprosił mnie do bezpośredniej rozmowy. To było spotkanie trzeciego stopnia z prawdziwym obliczem Jarosława Kaczyńskiego. Jego dygocące ciało, jego słowa przepełnione negatywną emocją i zaszklone oczy dawały obraz oblicza człowieka, którym kieruje wyłącznie chęć zemsty i nienawiść” – mówi poseł. „Mówił do mnie o tym, że zasługują na więzienie. Uważa słowo »więzienie« za panaceum na całe zło, którego go spotkało. Do tego więzienia mieliby trafić przedstawiciele opozycji. Myślę, że ta groźba w pewnym momencie stanie się naprawdę realna” – przestrzega.