„Dasz radę przeżyć?” Kontrowersyjna gra oparta na wydarzeniach ze Smoleńska

737 Flight Simulator to prosta gra komputerowa, w której naszym zdaniem jest bezpiecznie przelecieć określoną trasę i posadzić maszynę na płycie lotniska. Przeszkadzać w tym będą różne usterki, a nieudana próba zakończy się rozbiciem maszyny na drobne kawałki. Jak zapewniają twórcy, gra dostosowana jest do umiejętności najmłodszych, ale spodoba się także fanom lotnictwa. Tym, czym zachęcają do swojej produkcji, ma być także historyczny realizm misji. Wszystkie są oparte na prawdziwych wydarzeniach.

W grze mamy m.in. słynne lądowanie na rzece Hudson czy lądowanie bez kół w Warszawie. Kontrowersje wzbudzają te misje, w których gracze odtwarzają nieudane loty, zwłaszcza te zakończone śmiercią załogi i pasażerów. Wśród takich misji znajdziemy n.p. katastrofę polskiego tupolewa z parą prezydencką na pokładzie. - Każda katastrofa jest unikalna i dostarcza niekończącej się rozrywki - reklamują swój produkt autorzy gry.

Katastrofa pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2017 roku minęło 7 lat od tragedii rządowego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. W wyniku wypadku śmierć poniosło 96 osób. Na pokładzie samolotu znajdowali się m.in. prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich. Byli to przedstawiciele polskiej delegacji na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pod względem liczby ofiar katastrofa pod Smoleńskiem była drugą największą w historii polskiego lotnictwa.