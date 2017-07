Wylosuj posła i pomódl się za niego. Ruszyła akcja modlitewna „Spuszczamy powietrze z polityków”

Na tę chwilę do akcji zorganizowanej przez „Gościa Niedzielnego” przyłączyło się ponad 1700 osób. „Jeśli czujesz się zaniepokojony tym, co obserwujesz w Parlamencie i wokół niego, i nie wiesz, co zrobić, to jest to najwłaściwszy moment, żeby pozwolić zrobić coś Bogu” – zachęca portal gość.pl.

„Duch Święty podpowiada: módl się. Wtedy sprawy ułożą się tak, jak powinny. Ruszamy z akcją modlitewną za parlamentarzystów. Jeśli w to wchodzisz, naciśnij przycisk. Zostanie Ci przydzielony jeden z 460 posłów polskiego Sejmu. Módl się za niego. A Bóg niech działa i odmienia oblicze ziemi. Tej ziemi” – czytamy dalej.

Internauci zamieszczają na Twitterze informacje dotyczące tego, za kogo będą się modlić. Wśród wylosowanych znalazł się m.in. poseł PiS Dominik Tarczyński, była premier i posłanka PO Ewa Kopacz, czy posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.