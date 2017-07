Ten ssak wyginął około 26 tys. lat temu. Najstarsze dotąd szczątki zwierzęcia znaleziono właśnie w Polsce

O Jaskini Stajnia głośno było kilka lat temu. To właśnie tam odkryto pierwsze w Polsce szczątki (zęby) neandertalczyka. Ta sama jaskinia skrywała także inne tajemnice, m.in. interesujący paliczek niedźwiedzia jaskiniowego. Wykopaliskami paleozoologicznymi w Jaskini Stajnia kierował dr Paweł Socha z Uniwersytetu Wrocławskiego, a archeologicznymi: prof. Mikołaj Urbanowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy istotnie przyczynili się do tego odkrycia.

Wykonane niedawno datowania tych szczątków metodą radiowęglową wykazały, że zwierzę żyło 25-26 tys. lat temu. Są to więc najprawdopodobniej szczątki niedźwiedzia jaskiniowego najbliższego naszym czasom. Dotychczas za najmłodsze uważano szczątki niedźwiedzia jaskiniowego z terenu Włoch, datowane na 26-27 tys. lat.

Naukowcy z Wrocławia, Warszawy i Krakowa wykonali analizy morfometryczne i genetyczne paliczka i potwierdzili, że należał on do niedźwiedzia jaskiniowego z gatunku Ursus ingressus. Badania na ten temat ukazały się pod koniec ub.r. w czasopiśmie „The Science of Nature”.

„Poza tym, dokonaliśmy szacowania czasu wymarcia niedźwiedzia jaskiniowego różnymi metodami statystycznymi wykorzystując ponad 200 innych dat szczątków tego ssaka. Dzięki tym wyliczeniom okazało się, że niedźwiedzie jaskiniowe przetrwały w Europie nawet o kilka tysięcy lat dłużej niż wcześniej sądzono i wymarły między 26–24 tysięcy lat temu” – mówi współautor opublikowanego artykułu, dr hab. Paweł Mackiewicz z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Miś w pełnej krasie

Jaskinia Stajnia znajduje się na obszarze rzeźby krasowej. „Można zakładać, że takie tereny bardziej sprzyjały przetrwaniu różnych gatunków i mogły stanowić też ostoje dla niedźwiedzi” – ocenia dr Mackiewicz.