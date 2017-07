Prezes PiS komentuje swój wybuch w Sejmie. „Nie miałem innego wyjścia. To był imperatyw moralny”

– Od dłuższego czasu zastanawiałem się co zrobić w tej sprawie. Od miesięcy, od 20 miesięcy, w istocie od lat spokojnie wysłuchuje nieustannych ataków, często obraźliwych, prześmiewczych, takich zaczepek. Nie reaguję na to, ale kiedy zaczęto używać mojego nazwiska brata, to doszedłem do wniosku, że pewna miara jest przekroczona i jakieś 2-3 tygodnie temu powiedziałem sobie: jeżeli zrobią to po raz kolejny, to będę interweniować – przyznał.

– Używają tego nazwiska ludzie, którzy są członkami często eksponowanymi formacji politycznej, która mojego brata w sposób niebywale haniebny atakowała kiedy był prezydentem i wtedy, kiedy zginął tragicznie. Formacji, która go niszczyła i moralnie odpowiada za jego śmierć, bo Lech Kaczyński nie zginąłby, gdyby był otoczony szacunkiem jaki należy się prezydentowi – ocenił Kaczyński.