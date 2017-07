Największy dostawca wody w Polsce grozi wysokimi podwyżkami. Wszystko przez nowe Prawo wodne

Sejm we wtorek wieczorem uchwalił nowe Prawo wodne. Tuż przed głosowaniem nad całością ustawy Prawo wodne na mównicy pojawiła się premier Beata Szydło, która zapewniła, że uchwalana przez Sejm ustawa nie spowoduje wzrostu kosztów za pobór wody dla Polaków. Wcześniej politycy opozycji wyliczali natomiast, że nowe prawo spowoduje podwyżki cen, a nowa instytucja "Wody Polskie" osiągnie wielomiliardowe przychody.

Dzień po przyjęciu ustawy przed Sejm, pojawiły się pierwsze doniesienia o realnej groźbie podwyżek. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, największy w Polsce producent wody, a zarazem jej główny hurtowy dostawca w aglomeracji katowickiej, poinformowało w komunikacie, że podwyżki będą nieuniknione.

„Jeśli nowe Prawo Wodne, wraz z rozporządzeniami, zacznie funkcjonować jeszcze w tym roku, a Senat nie wniesie istotnych poprawek, dla mieszkańców województwa śląskiego nowe regulacje oznaczają istotną podwyżkę cen hurtowej wody dostarczanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w 2018 roku -średnio o 20 proc. tj. 47 gr. za metr sześcienny” – czytamy w oświadczeniu firmy.

GPW tłumaczy, że podwyżki wynikać będą ze wzrostu opłat za pobór wód powierzchniowych. „Obecnie wynoszą one 707 tys. zł, a po wejściu nowego Prawa Wodnego 5 mln 966 tys.zł rocznie. Tym samym staje się to się główną pozycją kosztów spółki. Przekłada się to na wzrost hurtowej ceny wody sprzedawanej przez Spółkę do ok.2,74 zł/m3 netto” – wyjaśnia firma.

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów podkreśla też, że województwo śląskie „zostanie obłożone dodatkowymi i nieuzasadnionymi opłatami wynikającymi z podwyższonych opłat za duży pobór wody przez Spółkę” . „Nowe Prawo w obecnym kształcie nie uwzględnia bowiem specyficznego i zarządzanego przez GPW systemu zaopatrzenia w wodę które istnieje od ponad 100 lat i jest unikatowym rozwiązaniem w skali Europy. Dzięki niemu 3,5 mln mieszkańców aglomeracji śląskiej ma codziennie zagwarantowane bezpieczeństwo dostaw wody niezależnie od warunków klimatycznych” – wyjaśnia firma.

W komunikacie podano, że zgodnie z nowym prawem, koszty zaopatrywania wspólnego w wodę przez GPW wliczone zostaną do rachunków najpierw w rozliczeniach hurtowych, a potem indywidualnych. „Efektem tego będą opłaty za pobór wody, które w naszym województwie będą wyższe nawet o 266 % niż w innych częściach kraju” – podano.

Senackie poprawki

W środę połączone senackie komisje środowiska, rolnictwa oraz samorządu terytorialnego pozytywnie rekomendowały osiem poprawek zgłoszonych przez senatorów PiS. Zgodnie z jedną z nich, wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf w roku 2018 i 2019.