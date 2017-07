W kraju spór o SN, a V4 podjęło trzy ważne decyzje. Grupa Wyszehradzka zawarła wspólny front wobec UE

Premier Beata Szydło podziękowała premierowi Węgier Victorowi Orbanowi za zorganizowanie kolejnego spotkania w ramach prezydencji węgierskiej V4. – Mamy bardzo intensywną pracę z ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej – powiedziała.

V4 razem ws. delegowania pracowników

– Chciałam powiedzieć o trzech ważnych kwestiach, które podjęliśmy jako Grupa Wyszehradzka, dotyczących naszej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Po pierwsze – nasze wspólne stanowisko jeśli chodzi o delegowanie pracowników. Pan premier Victor Orban został przez nas upoważniony do prowadzenia negocjacji w tej sprawie z Francuzami – mówiła premier. Szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że Grupie Wyszehradzkiej zależy na tym, by polityka dotycząca delegowanych pracowników opierała się na kompromisie, który nie zamknie rynku dla rodzimych firm ze względu na nadmierne obciążenia biurokratyczne czy protekcjonizm. – To jest nasz cel i ten cel wspólnie podejmujemy – dodała.

Kolejna kwestia dotyczy wspólnej pomocy i wspólnego wsparcia dla Włoch w związku z kryzysem na Morzu Śródziemnym. – Wystosowaliśmy wspólne wsparcie dla Włochów i oczekujemy też większej otwartości Unii Europejskiej jeżeli chodzi o politykę migracyjną – oświadczyła premier.

V4 występuje też ze wspólnym stanowiskiem wobec nierównej jakości produktów spożywczych sprzedawanych w naszym regionie. – To bardzo ważna sprawa, dotycząca nie tylko naszych wytworów, możliwości naszych producentów rolnych, naszych handlowców, ale przede wszystkim zdrowia naszych obywateli – pokreśliła premier. Dodała, że w opinii krajów V4 Komisja Europejska „musi tutaj zareagować”. – Mandat w tej sprawie uzyskał od nas pan premier Robert Fico – zaznaczyła szefowa rządu.

Bezpieczeństwo i rozwój – spotkanie z premierem Izraela

Rozmowy z Benjaminem Netanjahu zdominowały dwie kwestie: bezpieczeństwo i rozwój. – To jest najważniejsze dla naszych obywateli, dla rozwoju naszego regionu, dla naszych państw. Trudno nie rozmawiać teraz o najpoważniejszym kryzysie czyli kryzysie migracyjnym – oświadczyła premier.

Jak dodała, rozmowy z premierem Izraela dotyczyły także możliwości i podejmowania wspólnych działań w walce z terroryzmem, a także kwestii rozwoju. – Rozmawialiśmy na temat współpracy na bazie wzajemnych doświadczeń, współpracy firm, również wymiany i szkolenia młodzieży jeśli chodzi o nowoczesne technologie, o wsparcie naszych przedsiębiorców, mówiliśmy o możliwościach połączenia gospodarki, nauki – mówiła.

W opinii premier to było bardzo owocne spotkanie i rozmowy. – Chcemy żeby ta współpraca nadal się rozwijała i przystępujemy już teraz do przełożenia na język konkretów tych dzisiejszych ustaleń – zaznaczyła.