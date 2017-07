NA ŻYWO: Sejm przyjął ustawę o SN, protesty w całej Polsce. Projekt w Senacie

20:10

Gęstnieje tłum pod Pałacem Prezydenckim. Protesty w wielu miastach Polski.

20:00

Senacka komisja rozpoczęła obrady nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.

20:05

Orędzie premier Beaty Szydło.

19:50

Większość posłów opozycji opuściła Sejm.

19:20

"Głosowania w Sejmie zostały przesunięte na godzinę 20, akurat wtedy kiedy zaczyna się demonstracja pod Pałacem Prezydenckim... Przypadek?" – pyta posłanka.Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

19:12

Temat polskiego Sądu Najwyższego obecny w wielu mediach na świecie.

18:15

Przed Sejmem trwają protesty. Tak widzi je polityk partii rządzącej.

17:56

O godzinie 20 premier Beata Szydło wygłosi orędzie.

17:00

Reakcje członków rządu na przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym.

16:30

Sejm zadecydował o odrzuceniu projektu uchwały o zarządzeniu referendum ws. zmian w oświacie.

15:45

Jeszcze dziś ustawą o Sądzie Najwyższym zajmie się Senat. Posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaplanowano na godzinę 20.

15:01

Sejm przyjął projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Za było 235 posłów, przeciw było 192, od głosu wstrzymało się 23.



14:56

Z sali słychać krzyki: Kto pana wybrał panie rzeczniku?! Politycy! Skandal!



14:55

Przemawia RPO Adam Bodnar, który po raz kolejny wyraża niepokój związany z przyjęciem tej ustawy. – Współpraca z sądami Unii Europejskiej, po wprowadzeniu tych zmian, będzie niemożliwa. Te ustawy pozbawiają obywateli prawa do wolnych wyborów – mówi RPO. - Apeluję do nieprzyjmowania ustawy - dodaje.



14:49

Lider PSL mówi, że PiS organizuje pokaz siły i tylko tyle. – To jest słabość. Moglibyście o tej reformie porozmawiać z różnymi środowiskami. Nie zagłosuję za tą ustawą. Na Białorusi mówią, że przeginacie – mówi Kosiniak-Kamysz.



14:45

– Nasz klub złożył poprawki, które utrzymywały kompetencje prezydenta wobec wymiaru sprawiedliwości. Odrzucono je. Ja nie jestem w stanie popierać tej reformy. Macie poparcie, macie większość, macie prezydenta, naród popiera reformę, macie moje poparcie, ale nie mogę zagłosować za tą ustawą – mówi Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15.



14:44



Robert Winnicki, poseł niezależny, dziękuje PO i Nowoczesnej, że swoim zachowaniem obrzydzają Polakom liberalną demokrację.



14:41

Za chwilę głosowanie nad całym projektem ustawy. Wcześniej odrzucono poprawki opozycji.

14:40

– Tak jak wyglądała wczoraj komisja sprawiedliwości, tak będą wyglądać polskie sądy, pod jednym butem, jednej partii, partii PiS – mówi Paweł Pudłowski.



14:38

Trwa głosowanie nad poprawkami do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. – Po czymś takim, takiej hucpie, nikt was nie będzie poważnie traktował w Europie! – krzyczy poseł PO Rafał Trzaskowski.

14:36

Witold Zembaczyński z Nowoczesnej przywołuje słowa śp. Lecha Kaczyńskiego i krytykuje ustawę o Sądzie Najwyższym.



14:35

Poseł Po Arkadiusz Myrcha dziękuje Polakom za protesty na ulicach i w internecie.



14:33

Grzegorz Długi z Kukiz'15 pyta, gdzie tak naprawdę w projekcie ustawy o SN jest reforma. - To nie jest odpowiednia reforma. Prosiliśmy: usiądźmy i porozmawiajmy o reformie.



14:31

– Panie prezydencie, podpisując się pod ustawą, wpisze się pan w tę legislacyjną partyzantkę, niech pan nie idzie tą drogą – mówi Krzysztof Paszyk z PSL.



14:28

Poseł Krzysztof Brejza we wniosku formalnym zaapelował, by Mariusz Kamiński (minister ds. służb specjalnych) i wiceminister Maciej Wąsik nie brali udziału w głosowaniu, ponieważ Sąd Najwyższy za kilka tygodni zajmie się ich sprawą.



14:25

Sejm przeciw przerwie w obradach. Za było 188 posłów. Przeciw było 257.

14:23

Władysław Kosiniak-Kamysz chce, by zarządzona została przerwa, tak, by do Sejmu mógł dotrzeć prezydent Andrzej Duda i mógł uczestniczyć w posiedzeniu. – Te zmiany wprowadzają mniej sprawiedliwości, panie prezydencie, pan jest jedyną osobą, która może zatrzymać to szaleństwo – apeluje lider PSL.



14:22

– Ja rozumiem, szczególną kastę, to wszystko. Ale to nie jest reforma, to są tylko zmiany kadrowe, reformę rozumiemy jako udział czynnika obywatelskiego. Jak ja to widzę: jeśli Kukiz'15 zostanie poproszony przez PiS o ustalenie sędziów KRS, to Kukiz'15 pójdzie to prezydenta i zaprosi do rozmowy organizacje obywatelskie. Wy chcecie je upartyjnić, my oddać je obywatelom. Panie prezydencie, proszę nam pomóc zreformować nasze sądownictwo – mówi Paweł Kukiz.



14:19

– Zwracam się do państwa z prośbą, jako były sędzia, wieloletni sędzia, cofnijcie się o krok, porozmawiajmy o tej ustawie. Bo w takiej formie, to lepiej zawodu sędziego nie wykonywać – mówi Barbara Dolniak z Nowoczesnej.



14:16

– Czekają nas kolejne bitwy, o wolne media, wolny internet, o nasze sumienie. Mam apel do Polaków, abyśmy byli wszyscy razem – mówi Ryszard Petru, który na mównicy pojawił się z książką Timothy'ego Snydera „O tyranii. 20 lekcji z XX wieku”. Zapas tych publikacji lider Nowoczesnej przekazał dla posłów.



14:14

– Chcę zaapelować do wicepremiera Gowina. Byłem dumny, że wspólnie zmienialiśmy wymiar sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wyrzucił do kosza wszystkie twoje reformy. Teraz pokażesz, czy wspólne wartości Polaków są tobie bliskie – mówi poseł Borys Budka, zwracając się do byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.



14:12

– Pan Piotrowicz wczoraj w sposób haniebny niszczył zasady. Chcę zapytać, czy podzielacie zdanie prezesa PiS, który powiedział, że ci, którzy nie są w PiS, to kanalie i mordercy – mówi Grzegorz Schetyna.



14:08

Po przerwie wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński wznowił obrady, na mównicy pojawił się poseł sprawozdawca Stanisław Piotrowicz, który zawnioskował o przyjęcie poprawek.

14:02



W czwartkowym bloku głosowań zaplanowano ponad 1000 głosowań – dokładnie 1052.



12:33

Tak przedstawia się projekt nowelizacji kodeksu karnego autorstwa PO:

12:20

Na wspólnej konferencji Grzegorz Schetyna i Sławomir Neumann poinformowali, że składają wniosek o nowelizacji kodeksu karnego, by osoby, wspierające Jarosława Kaczyńskiego i głosujące za nową ustawą o Sądzie Najwyższym, zostały za to ukarane. – A Jarosław Kaczyński zostanie przez nas oskarżony o sprawstwo kierownicze tej zbrodni. Wszyscy, którzy łamią prawo, udając, że zmieniają prawodawstwo, mówimy im: nie. To jest łamanie polskiej wolności, odpowiecie za to – mówi Schetyna.



12:01

Kancelaria Sejmu opublikowała komunikat w sprawie procedowania ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości:

„Podmioty zagraniczne kierujące rozmaite interwencje do Marszałka Sejmu RP w sprawie ustaw reformujących polskie sądownictwo i w ten sposób usiłujące wpłynąć na toczący się proces legislacyjny, mogą liczyć na odpowiedź Marszałka Sejmu dopiero po całkowitym zakończeniu tego procesu, gdy znany już będzie stan prawny wynikający z wchodzących w życie aktów normatywnych. Do tego czasu Marszałek nie będzie reagował na korespondencję w tej sprawie, zwłaszcza podmiotów zagranicznych”.

11:52

Zmieniono godziny bloku głosowań: mają rozpocząć się o godz. 14 i trwać do godz. 18. Początkowy harmonogram zakładał, że rozpoczną się później, o godz. 15.

11:35

Rozpoczęło się pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty.

11:08

Sytuacja w Sejmie uspokoiła się, trwa sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

10:40

Wniosek o odwołanie ministra rolnictwa został wycofany z porządku obrad – tak zagłosowali posłowie.Sejm będzie dalej obradował według harmonogramu.

10:38

Premier na mównicy sejmowej wyraziła poparcie dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, wskazując, że to najlepszy szef tego resortu od 1989 roku.



10:35



– Prosimy o zdjęcie z porządku obrad naszego wniosku o odwołanie ministra. Ale zbieramy już podpisy pod kolejnym wnioskiem – oznajmia lider PSL. Po Władysławie Kosiniaku-Kamyszu na mównicy pojawiła się premier Beata Szydło.



10:33

Wznowiono obrady po przerwie. Podczas Konwentu Seniorów przewodniczący klubów opozycji zgłosili deklarację, że sytuacja, która miała miejsce wcześniej, nie powtórzy się. – Zadeklarowali też, że będą zachowywać się zgodnie z regulaminem Sejmu. W związku z tym cofam swoją decyzję o wykluczeniu posła Mieszkowskiego z obrad – mówi wicemarszałek Terlecki.

10:19

Posłanka PiS Iwona Arent nagrała zachowanie posła Mieszkowskiego z Nowoczesnej, za które został później wykluczony z obrad.



10:01

Ostatecznie wicemarszałek ogłosił 10-minutową przerwę i zwołał Konwent Seniorów, który odbędzie się w gabinecie marszałka Sejmu.

10:00

Wicemarszałek Terlecki na przerwę nie przystał, ale dał czas PSL na to, by ponownie zebrało podpisy pod wnioskiem o odwołanie ministra Jurgiela. Bez tych podpisów, wniosek nie mógłby być wycofany.

9:57

– Złożyliśmy poważny wniosek o odwołanie ministra, ja nie jestem osobą impulsywną, ale nie jesteśmy w stanie normalnie nad tym wnioskiem procedować. Oczekujemy uspokojenia atmosfery w Sejmie. Chcemy mieć możliwość prowadzenia debaty, emocje są wysokie, trzeba je uspokoić. W imieniu klubu proszę o 15 minut przerwy na ostudzenie nastrojów. W innym wypadku nie będziemy procedować tego wniosku – mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



9:56

– Ponieważ pan nie panuje nad salą, nie pozwala na merytoryczne przedstawienie tego wniosku. Jeżeli pan nie uspokoi atmosfery, wycofamy ten wniosek o odwołanie ministra Jurgiela – oznajmia poseł Maliszewski.

9:54

Po zamieszaniu w końcu na mównicy pojawia się poseł PSL, Mirosław Maliszewski, który ma przedstawić wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Maliszewski nie chce jednak tego zrobić, dopóki nie zostanie zwołana przerwa, by „rolnicy mogli wysłuchać w spokoju tego wniosku”. Nie zgadza się na to marszałek.

9:53

Sejm przeszedł do porządku dziennego, jednak poseł Tomczyk wciąż domaga się głosu. – Nie chcę pana wykluczać, proszę opuścić mównicę – powiedział wicemarszałek Terlecki. Tomczyk doszedł od mównicy, jednak wciąż pozostaje na podwyższeniu niedaleko tego miejsca. Dołączyła do niego dwie posłanki Nowoczesnej: Lubnauer i Gasiuk-Pihowicz, pojawiają się kolejni parlamentarzyści.



9:48

Posłowie Cezary Tomczyk i Krzysztof Mieszkowski pojawili się na mównicy, wicemarszałek Terlecki prosi ich o opuszczenie mównicy. – Ja bez trybu, jak prezes Kaczyński – oznajmił poseł PO wchodząc na mównicę. Później Mieszkowski podszedł do ław, w których siedzi Jarosław Kaczyński.

Po kilku upomnieniach Mieszkowskiego, Terlecki zdecydował o wykluczeniu posła Nowoczesnej z obrad.

9:44

– Wczoraj doszło do złamania konstytucji. Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach – zaczęła mówić Kamila Gasiuk-Pihowicz i zawnioskowała o przerwę. Posłanka wskazała, że posłom z komisji sprawiedliwości uniemożliwiono zgłaszanie poprawek do ustaw związanych z reformą sądownictwa. Wniosek o zarządzenie przerwy został odrzucony.



9:42



– Chciałbym prosić o zmianę sposobu prowadzenia obrad i ponowne zwołanie komisji sprawiedliwości. Tutaj dzieje się wszystko w trybie nieregulaminowym, głosujecie poprawki blokowo. Mamy sytuację, w której opozycja, musi dawać świadectwo. Kwestia Sądu Najwyższego jest w dzisiejszym porządku obrad, musimy powiedzieć, że łamiecie zasady – powiedziała Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.



9:34

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wznowił obrady Sejmu.

9:33

9:23

Wciąż nie zostały wznowione obrady Sejmu.

9:10

Obrady Sejmu miały rozpocząć się o godz. 9, jednak sala nie jest jeszcze pełna, nie pojawił się też marszałek Kuchciński.

8:36

Sejm wznowi obrady o godz. 9 i już na samym początku ma zapaść decyzja w sprawie wniosku Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

Następnie, na godz. 11.30 zaplanowania pytania bieżące, natomiast blok głosowań ma rozpocząć się o godz. 15.30.

W bloku głosowań dojść ma do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, a także, co jest możliwe po aprobacie komisji, nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. Zgodnie z harmonogramem obrady mają zakończyć się około godz. 22.