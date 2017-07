PiS chce odwołać swojego posła z komisji. Wcześniej postawił się partii

O najmłodszym pośle PiS stało się głośno, gdy w trakcie obrad Sejmu 12 lipca zaapelował do swoich partyjnych kolegów o odrzucenie projektu nazywanego potocznie "Paliwo plus" (ostatecznie kilka dni później Jarosław Kaczyński ogłosił, że projekt wycofano - red.). – Ta ustawa wprowadza wiele podwyżek za żywność, usługi transportowe etc. Ta ustawa jest zła, antyludzka i antyobywatelska. Chcę zaapelować do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy podpisali się pod tym projektem. Nie możemy być jak Platforma Obywatelska, która jedno mówiła, a drugie robiła – mówił z sejmowej mównicy polityk. Jego wystąpienie dało paliwo posłom opozycji, którzy często sięgali po słowa posła PiS, argumentując konieczność odrzucenia projektu.

Ponad tydzień po głośnym wystąpieniu Łukasza Rzepeckiego, pojawił się wniosek o odwołanie go ze składu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Rzepeckiego ma zastąpić Jacek Osuch. 20 lipca poinformowano, że Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedstawiła Sejmowi wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Łukasz Rzepecki w Komisji do Spraw Unii Europejskiej zasiadał z przerwami od 16 listopada 2015 roku. Poza tym, zasiada obecnie jeszcze w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.