Petru przyniósł do Sejmu książkę o tyranii i udzielił lekcji. Marszałek podziękował w imieniu PiS

– Mam ze sobą książkę o tyranii, tego jak tworzą się tyranie na podstawie dwudziestu lekcji z dwudziestego wieku. Pierwsza zasada jest taka - „nie bądź z góry posłuszny”. „Ludzie uginając się przed władzą, pokazują władzy, jak daleko może się posunąć” – cytował Petru.

Tuż po tym zaapelował do Polaków, aby nie ulegali władzy Prawa i Sprawiedliwości i do sędziów, aby „nie bali się tej złej zmiany” . – Dzisiaj prawdopodobnie na tę salę przyjedzie walec PiS i podobnie, jak wczoraj w nocy, uchwali niezgodnie z prawem, likwidację Sądu Najwyższego – stwierdził. – Apeluje do sędziów Sądu Najwyższego, żeby nie ulegali i do wszystkich Polaków o to, żebyśmy wytrwali w tej walce – mówił Petru.

Później lider Nowoczesnej stwierdził, że czekają nas kolejne bitwy. – Bitwa o wolne media, o niezależność uczelni, bitwa o nasze sumienie, o wolny internet – wymieniał. Zaapelował także do posłów Prawa i Sprawiedliwości, aby przeczytali tę książkę. – Wszystkie tyranie powstawały tak, że krok po kroku zabierano ludziom wolność i wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, że oni pójdą dalej. Ale wy za każdym razem idziecie dalej – zwrócił się do parlamentarzystów PiS. – Apeluje do Polaków o to, aby nie tylko jutro, nie tylko dziś, ale w kolejnych miesiącach, żebyśmy byli wszyscy razem. Tylko razem możemy ich pokonać – ocenił.

Na koniec swojego wystąpienia poinformował, że książkę przekazuje marszałkowi Sejmu Joachimowi Brudzińskiemu, aby przekazał ją posłom PiS, by ci mogli się z nią zapoznać.