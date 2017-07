W rządowych ławach radość, tymczasem Gowin... W tle dziwna sytuacja z udziałem dwóch ministrów

Kamery sejmowe uchwyciły moment, w którym marszałek Sejmu Joachim Brudziński ogłasza wynik głosowania nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Za było 235 posłów, przeciw było 192, od głosu wstrzymało się 23. Jak informowaliśmy wcześniej, w głosowaniu nie brało udziału trzech posłów PiS: Zbigniew Biernat, Jan Mosiński oraz Łukasz Rzepecki.

Przy okazji triumfu rządzącej partii uwagę zwróciła postawa wicepremiera Jarosława Gowina, który przyjął informację o przegłosowaniu poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z zamyśleniem i wyraźnym niezadowoleniem. Jako jedyny z ministrów, wśród siedzących na trybunie rządowej nie bił braw i nie wstał.

W ławach rządowych było więcej niejasnych sytuacji. Na nagraniach możemy zobaczyć także, jak minister obrony narodowej wyciąga dłoń do ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, aby - jak można się domyślić - mu pogratulować. Ziobro nie reaguje jednak, co powoduje, że Macierewicz wzrusza ramionami. Później widać, jak do Ziobry podchodzi jeszcze jeden parlamentarzysta z gratulacjami, jednak sytuacja się powtarza.