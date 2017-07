Rekordowy przemyt bursztynu udaremniony. Niemal 100 kg jantaru w bagażniku samochodu Ukraińca

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyśli podaje szczegóły sprawy. Próba nielegalnego przewozu bursztynu została wykryta w nocy z 18 na 19 lipca na przejściu granicznym w Korczowej.

Podczas rewizji pojazdu prowadzonego przez 25-letniego Ukraińca okazało się, że bus ma przerobiona podłogę. W jej skrytkach schowano 93 kg bursztynu. Mężczyna przyznał, że towar nie jest jego własnością. Za nielegalne przewiezienie go przez granicę miał zarobić 800 zł. Rynkowa wartość zatrzymanego bursztynu szacowana jest na około 166 tysięcy złotych.

Przeciwko kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne- skarbowe, do którego oprócz bursztynu zatrzymano także przystosowany do przemytu samochód. Legalny przywóz takiej ilości bursztynu do Polski wiązałby się z uiszczeniem należności przywozowych (podatek VAT) w kwocie ponad 38 tys. złotych.

KAS podkreśla, że to kolejna próba przemytu bursztynu udaremniona przez funkcjonariuszy Służby Celno-skarbowej w woj. podkarpackim. W ubiegłym roku funkcjonariusze oddziałów celnych na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej granicy udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu 1,5 tony bursztynu.