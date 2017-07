Wałęsa: Jeszcze będziemy stawiać pomniki Kaczyńskiemu. W podzięce

W rozmowie z Magdaleną Rigamonti z „Dziennika Gazety Prawnej” Lech Wałęsa wspomniał, że „usunął się w cień” w ostatnim czasie, przy czym dalej pozostaje dalej w centrum wydarzeń, ponieważ „tam go wszyscy wrzucają”. Były prezydent odpowiedział też, na sugestie, jakoby w ostatnim czasie symulował chorobę, by uniknąć konfrontacji. Wałęsa pokazał wówczas swoje spuchnięte stopy i powiedział: – Dlatego te nogi pani pokazuję. Frasyniuk chciał, żebym przyjechał do Warszawy 10 lipca, ale ciśnienie miałem 248 na 120, puls 70. Wykończony byłem. Na noszach mnie nieśli do szpitala.

Wałęsa w wywiadzie dla „DGP” ponownie wspomniał, że może pomóc opozycji i siłom przeciwnych rządowi. – To wszystko trzeba zrobić jak najszybciej, jak najszybciej trzeba wyrzucić tych, co szkodzą Polsce – mówił i zaznaczył, że potrzebna jest wspólna decyzja frontu anty-PiS. Pytany o to, na co się pisze, odparł: – Na zwycięstwo. Jestem już stary, zrujnowany, ale z drugiej strony, jestem patriotą i pozostaję do dyspozycji.